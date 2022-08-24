بمعدلات تراوحت بين 5% و18%.. أسهم تشهد أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة من أسهم البورصة المصرية في قطاعات الاستثمارات المالية، والاستثمار السياحي، والعقارات، أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات اليوم بمعدلات تراوحت بين 5% و18%.

وحصد أعلى صعود اليوم سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 18.05%، مغلقًا عند 8.96 جنيه، تلاه شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 9.38%، مغلقًا عند 11.080 جنيه.

وجاء ثالثًا سهم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 5.56%، مغلقًا عند 30.200 جنيه، ورابعًا جاء الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بنسبة 4.97%، مغلقًا عند 26.820 جنيه، وجاء خامسًا زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 4.97%، مغلقًا عند 16.690 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأربعاء على تراجع جماعي لمؤشراتها، حيث تراجع المؤشر الرئيس للسوق "egx30" بنسبة 0.32%، مغلقًا عند 10105 نقاط،

تلاه مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.13%، مغلقًا عند 2163 نقطة، والمؤشر "egx100" الأوسع نطاقًا بنحو 1% مغلقًا عند مستوى 3102 نقطة.