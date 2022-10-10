بمعدلات تراوحت بين 3 و15%.. أسهم سجلت أعلى ارتفاعات في البورصة المصرية اليوم (جراف)

بنهاية جلسةٍ أحرزت فيها مؤشرات البورصة المصرية مكاسب ضعيفة، جنحت مجموعة من الأسهم في قطاعات التشييد والاستثمارات المالية والبتروكيماويات والمنسوجات نحو الصعود مسجلة أعلى ارتفاعات بنسب تراوحت بين 3% ونحو 15%.

وتصدَّر الأسهم الأعلى صعودًا اليوم العربية للخزف- سيراميكا ريماس بنسبة 15% مغلقًا عند 0.805 جنيه، تلاه راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 12.41% مغلقًا عند 2.990 جنيه، ثم العربية وبولفارا للغزل والنسيج- يونيراب بنسبة 4.84% مغلقًا عند 3.030 جنيه.

وجاء رابعًا سهم سيدي كرير للبتروكيماويات- سيدبك بنسبة 3% مغلقًا عند 7.550 جنيه، ثم سهم مصر الوطنية للصلب- عتاقة بنسبة 2.92% مغلقًا عند 1.093 جنيه.

أنهت مؤشرات البورصة اليوم تعاملاتها بمكاسب طفيفة سجلت 0.08% للمؤشر الرئيس "EGX30" ليغلق عند مستوى 9948 نقطة، ومؤشر "EGX70" بنسبة 0.04% مغلقًا عند 2185 نقطة، ومؤشر "EGX100" بنسبة 0.05% مغلقًا عند 3123 نقطة.