بمعدلات تراوحت بين 15 و7%.. 5 أسهم تحقق أعلى ارتفاعات في تعاملات البورصة اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها، اليوم، على تباين لمؤشراتها، فيما حققت حزمة من أسهم السوق أعلى ارتفاعات بنسب تراوحت بين 15% و7%، في عدة قطاعات؛ من بينها الأدوية، والاستثمارات المالية، والسياحة.

وتصدَّر الأسهم الصاعدة اليوم سبأ للأدوية بنسبة 15.46%، مغلقًا عند مستوى 5.750 جنيه، ثم المطورون العرب القابضة بنسبة 12.03%، مغلقًا عند 0.475 جنيه.

وثالثًا جاء سهم راية القابضة للاستثمارات المالية صاعدًا 11.07%، مغلقًا عند 2.810 جنيه، ثم جاء سهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 10.23%، مغلقًا عند مستوى 5.280 جنيه،

وخامسًا جاء سهم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 7.45%، مغلقا عند 1.702 جنيه.

وبنهاية تعاملات اليوم تراجع المؤشر الثلاثيني "EGX30" بنسبة 0.7%، مغلقًا عند مستوى 9914 نقطة، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.25% مغلقًا عند مستوى 3049 نقطة،

بينما صعد المؤشر السبعيني "EGX70" بنسبة 0.06% مغلقًا عند مستوى 2130 نقطة.