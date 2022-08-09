بمعدلات بين 12 و 20%.. أسهم تحقق أعلى ارتفاع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم بالمنطقة الحمراء، بينما سارت حزمة من الأسهم في الاتجاه المعاكس محققة أعلى ارتفاعات بنسب تراوحت بين نحو 20%، و12%.

وجاء في صدارة الأسهم الصاعدة اليوم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 19.98% مغلقا عند 12.79%، تلاه مباشرة سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 18.67% مغلقا عند 36.420 جنيه.

وجاء ثالثا في الصعود سهم بلتون المالية القابضة بنسبة 13.10%، مغلقا عند 2.340 جنيه، ثم الألمونيوم العربية بنسبة 12.37%، مغلقا عند 25.89 جنيه، ثم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 11.67%، مغلقا عند 0.938 جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق egx30 تعاملات اليوم متراجعا 0.78%، مغلقا عند مستوى 9969 نقطة، ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة متراجعا 0.64%، مغلقا عند 1998 نقطة، وأنهى المؤشر المئوي الأوسع نطاقا EGX100 تعاملاته عند مستوى 2917 نقطة، متراجعا 0.69%.