بمعدلات اقتربت من 20%.. أسهم تتكبد أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

مخالفة الاتجاه العام الصاعد لمؤشرات السوق

بمعدلات اقتربت من 20%.. أسهم تتكبد أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)
منى عبدالباري

منى عبدالباري

6:41 م, الثلاثاء, 6 سبتمبر 22

سجلت حزمة من أسهم البورصة المصرية أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم، متحركة عكس الاتجاه العام للسوق التي استقرت مؤشراتها في المنطقة الخضراء.

وصعد مؤشر السوق الرئيس “egx30” بنحو 1.5% مغلقًا عند 10329 نقطة، ومؤشر “egx70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ1.93% منهيًا التداولات عند 2276 نقطة، و”egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.77% مغلقًا عند 3260 نقطة.

وجاء سهم حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 بنسبة 19.5%، مغلقًا عند مستوى 0.902 جنيه، وسهم أودن للاستثمار والتنمية بنسبة 5.38%، مغلقًا عند 2.640 جنيه.

وثالثًا جاء سهم الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 3.89% مغلقًا عند 1.632 جنيه، وجاء رابعًا العامة لصناعة الورق- راكتا بنسبة 3.37%، مغلقًا عند 10.310 جنيه، ومصر للفنادق بنسبة 3.18%، مغلقًا عند 25.310 جنيه.

منى عبدالباري

منى عبدالباري

6:41 م, الثلاثاء, 6 سبتمبر 22