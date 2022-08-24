بمصروفات 18 ألف جنيه للتيرم.. بدء تنسيق الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

بدأت أعمال تنسيق القبول في الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية للعام الجامعي 2022-2023، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على الرابط التالي: http://www.tansik.egypt.gov.eg/

تنسيق الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

ويبلغ الحد الأدني للقبول بتنسيق الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني 62% لكلية الحاسبات والمعلومات 55%لكلية إدارة الأعمال.

وأوضح الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة أن الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة عليهم الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات وتدوين رغباتهم، وذلك خلال أيام التنسيق والتي تنتهي ٣٠ أغسطس القادم.

ونوه بأنه لا يوجد توزيع جغرافي أو إقليمي في القبول بالجامعة، فمن حق الطالب أن يختار الالتحاق بأي من كليات الجامعة وبأي فرع من فروعها المنتشرة في 13 محافظة شرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية.

وأشار عبد السلام إلى أن الجامعة تقبل كل خريجى الثانوية العامة بكل شعبها وكذلك الثانوية الأزهرية، والشهادات العربية والأجنبية.

مصروفات الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

وأشار عبدالسلام إلى أن مصروفات المصرية للتعلم الإلكتروني تتراوح بين 17 إلى 18 ألف جنيه بالفصل الدراسي مع إتاحة تقسيطها.

واوضح أن الجامعة تتبع نظاما تعليميا عقب الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة بشكل متميز، يعتمد على الحضور في المراكز الدراسية وجها لوجه.

بالإضافة إلى الفصول الافتراضية والتعلم عن بعد عن طريق منظومة التواصل عبر الفيديو كونفرانس.

والجزء الثالث يعتمد على توفير الموارد والمصادر التعليمية عبر منصة إلكترونية متطورة.

ونوه بأن الجامعة لديها العديد من البرامج المشتركة مع الجامعات الحكومية المصرية المختلفة حيث تتواجد بثلاثة عشر مركزاً دراسياً .

وذلك في جامعات (عين شمس، أسيوط، إسكندرية ، المنوفية، بني سويف، جنوب الوادي بقنا، جنوب الوادي بالغردقة، أسوان ، سوهاج، الإسماعلية، السادات، الفيوم، طنطا).

وتضم الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني تضم 3 كليات، وهى: كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ، كلية إدارة الأعمال و كلية الدراسات التربوية.

التخصصات الدراسية في الجامعة

كلية حاسبات وتكنولوجيا المعلومات

تكنولوجيا المعلومات، علوم البيانات، الذكاء الإصطناعي، هندسة البرمجيات.

كلية إدارة الأعمال:

تمنح درجة البكالوريوس في “الإدارة” كتخصص رئيسي ، والتخصصات الفرعية ومنها التسويق المحاسبة، التمويل والاستثمار، نظم معلومات إدارية و إدارة سلسلة الإمدادات

يذكر أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تعتبر أول جامعة إلكترونية في مصر تأسست منذ عام 2008.

وتعتمد الجامعة على نظام تعليمي مدمج مابين الحضور في المراكز الدراسية وجهاً لوجه، والفصول الافتراضية والتعلم عن بعد عن طريق منظومة التواصل عبر خاصية Video Conference.

فضلاً عن اعتمادها على توفير الموارد والمصادر التعليمية عبر منصة إلكترونية متطورة.