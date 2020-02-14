اقتصاد وأسواق

بمشروع تجاري مزيف.. عامل ينصب على المواطنين في 800 ألف جنيه بالجيزة

استغل سابقة عمله بإحدى الشركات الاستثمارية في النصب على ضحاياه.
أماني عوض 6:41 م, الجمعة, 14 فبراير 20 6:41 م, الجمعة, 14 فبراير 20

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استطاع عامل سابق في إحدى الشركات الاستثمارية، أن يوهم العديد من المواطنين بمحافظة الجيزة، بمشاركته في أحد المشاريع التجارية ليتمكن من النصب عليهم وتجميع 800 ألف جنيه منهم، ونجحت مباحث الأموال العامة من كشف المتهم وإلقاء القبض عليه، بعدما تبلغ لأجهزة وزارة الداخلية بالواقعة، ووجهت بكشف ملابساتها.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من 6 مواطنين مقمين بالجيزة، بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من أحد الأشخاص، والاستيلاء منهم على مبلغ 800 ألف جنيه، وذلك بزعم مشاركته بأحد المشاريع التجارية الوهمية.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، عامل سابق باحدى الشركات -مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة- له معلومات جنائية.

وأكدت التحريات، ممارسة المتهم نشاطًا غير مشروع في النصب والإحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين.

وأضافت أنه يزعم مشاركته في أحد المشاريع التجارية الوهمية، عبارة عن شراء صالة ألعاب رياضية، بالمزاد العلني من إحدى الشركات الاستثمارية، قائلًا لهم إن المزاد رسى عليه خلافاً للحقيقة، وذلك نظير حصولهم على ربح مادى بتلك المشاركة التجارية.

وأوضحت التحريات أن المتهم استغل سابقة عمله بإحدى الشركات الاستثمارية في النصب على ضحاياه، مدعيًا بأنه مازال يعمل بها.

وبعد ذلك قام المتهم بالهروب من محل اقامته خوفًا من ملاحقة ضحاياه له، في ظل صدور العديد من الأحكام الواجبة التنفيذ عليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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