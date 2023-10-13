بمشاركة «QNB».. «مصر» الخير تنفذ تدريب وتشغيل سيدات بالغربية والمنوفية ضمن «حياة كريمة»  

أعلنت مؤسسة مصر الخير أنه استكمالًا للتعاون المستمر في تنمية المجتمع الذي قدّمه بنك قطر الوطني الأهلي “QNB”، عبر المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، تم تسليم المشروعات للمستفيدات من أهالي قرى مركز زفتى بمحافظة الغربية، ومركزي أشمون والشهداء بمحافظة المنوفية، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وقالت “مصر الخير”، في بيان لها، إنها تسعد دائمًا بالتعاون مع بنك قطر الوطني الأهلي باعتباره شريكًا إستراتيجيًّا نستهدف معًا الوصول بالتنمية المستدامة لكل الأسر المستحقة فى العديد من المشروعات.

وأشارت إلى أن المؤسسة لديها العديد من مقومات التميز فى مجال العمل التنموي مما يجعلها شريكًا مستمرًّا ودائمًا مع الدولة في تنفيذ جميع مبادراتها القومية، وخاصة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لافتًا إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها استهدفت قرى “حياة كريمة” بمحافظتي الغربية والمنوفية.

كما شملت المرأة المعيلة من الأرامل والمطلقات بهدف توفير فرصة عمل مناسبة تدر دخلًا وتسهم في تنمية الأسرة والحفاظ على قوامها وتحقيق الإستدامة للمشروع، وتمّت مراعاة عدد من المعايير في اختيار المستفيدات منها الأكثر احتياجًا والالتزام والجدية فى الحفاظ على المشروع.



كما تم تدريب المستفيدات من خلال مدربين معتمدين تم التعاقد معهم، وستعمل المؤسسة على متابعة تلك المشروعات بشكل دوري طوال فترة التنفيذ التي تصل إلى 3 سنوات،

مشيرًا أنه تم تسليم المستفيدات الماكينات والخامات اللازمة، وسيتم العمل من خلال مجمع للسيدات بتلك القرى، وستتقاضى كل مستفيدة راتب شهري بالإضافة إلى نسبة من المبيعات.

وأوضحت أن المشروعات التنموية التي تنفذها المؤسسة تشمل نشاط التدريبات الحرفية للمستفيدات بمحافظة الغربية، منها التدريب وتشغيل علي الخياطة وتستهدف قرية ميت مخلص، والتدريب وتشغيل على المصنوعات الجلدية، يتم التنفيذ بقرية منشأة حاتم.



وأشارت إلى أنه تم تنفيذ نشاط التدريبات الحرفية بمحافظة المنوفية للمستفيدات، من خلال التدريب والتشغيل على الخياطة بمركز أشمون ومركز الشهداء.