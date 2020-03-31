رياضة

بمشاركة 95 ناديًا.. اتحاد الكرة يكشف الموعد النهائي لانتخابات «الجبلاية»

سيتقدم المرشحون بأوراقهم للجنة الخماسية لمدة أسبوع
إسلام مصطفى 4:30 م, الثلاثاء, 31 مارس 20 4:30 م, الثلاثاء, 31 مارس 20

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كشفت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، موعد فتح باب الترشيح لانتخابات الجبلاية المقبلة، ليكون منتصف يوليو المقبل، وسيتقدم المرشحون بأوراقهم للجنة الخماسية لمدة أسبوع، على أن تتولى اللجنة فحص الأوراق المقدمة.

وتستعد «الجبلاية» لاستقبال انتخابات اتحاد الكرة يوم 30 أغسطس المقبل، في انتظار موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على الموعد المحدد من قبل اللجنة الخماسية.

وبدورها، أعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، استبعاد 3 أندية جديدة من الجمعية العمومية الجديدة للجبلاية، والتى سيكون لها حق التصويت فى الانتخابات المقبلة وهي أندية غزل شبين، وغزل المحلة، وجينيس، ليصبح عدد أعضاء الجمعية العمومية 95 ناديًا، بسبب عدم توفيق هذه الأندية أوضاعها وفقا لقانون الرياضة الجديد.

وأبرز تلك الأندية هي، الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، المقاولون، طلائع الجيش، وادى دجلة، انبى، النصر، الداخلية، السكة الحديد، اتحاد الشرطة، المعادى واليخت، الماظة، النادى القومى، اف سى مصر، النجوم، الإعلاميين، سيراميكا كليوباترا، الترسانة، البنك الاهلى، الشرقية للدخان، 6 أكتوبر.

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بقلم إسلام مصطفى

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