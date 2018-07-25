بمشاركة 6 دول.. افتتاح مهرجان القلعة الأحد المقبل

المهرجان حاز الشارة الدولية للمرة الأولى هذا العامأحمد حمديتفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في الثامنة مساء الخميس 2 أغسطس على مسرح المحكي فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء والذى تنظمة دار الأوبرا المصريوة يستمر على مدار 16 يوما حت

المهرجان حاز الشارة الدولية للمرة الأولى هذا العام





أحمد حمدي

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في الثامنة مساء الخميس 2 أغسطس على مسرح المحكي فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء والذى تنظمة دار الأوبرا المصريوة يستمر على مدار 16 يوما حتى 17 أغسطس القادم

ويشرف على المهرجان الدكتور مجدى بغدادى رئيس البيت الفنى

وقال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية إن المهرجان لأول مرة هذا العام يحصل على الشارة الدولية ويتضمن 37 حفلا فنيا يحييها نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي بالإضافة إلى مشاركة 6 دول عربية وأجنبية بجانب مصر هي ( فلسطين وسوريا وتونس الصين والمكسيك وبنما)

وأشار صابر إلى حفل الافتتاح الذى يبدأ بالسلام الوطنى وكلمة لوزيرة الثقافة التى تكرم عددا من رموز الفن والاعلام ممن اثروا تاريخ المهرجان في دوراته السابقة بتسليمهم شهات التقدير ودروع التكريم منهم المطربان هاني شاكر ومدحت صالح.



وينطلق الاحتفال الفني بعرض فرقة الشباب والأطفال الصينية والتى تقدم رقصات وأغاني شعبية من الفلكلور الصيني ثم يستقبل المسرح أمير الغناء العربي المطرب هاني شاكر ويقدم مجموعة من أشهر اغانية التى تمثل محطات هامه في مشواره الفني

وأوضح صابر أن تتوالي سهرات المهرجان حيث تشهد الليلة الثانية حفل لفريق فؤاد ومنيب والفنانه التونسية غالية بن علي والليلة الثالثة أميرة الايقاع عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز والفنان على الحجار ، والرابعة المنشد ياسين التهامي والمطرب السوري مجد القاسم

وأشار إلى أن يحيي الليلة الخامسة فريق سوارية بقيادة المطرب ياسر سليمان والمطرب الشاب محمد رشاد ، والسهرة السادسة مجموعة الحضرة للأنشاد الصوفي والمطربة الشابو نسمة محجوب

وتتواصل ليالي المهرجان وتضم الليلة السابعة ثلاث حفلات فنية لفريق مونت كايرو وفريق النفيخه والمطرب الشاب محمد محسن وفي الليلة الثامنة يلتقي الجمهور بالمغنية الفلسطينية دلال ابو آمنه والمطرب الشاب أحمد جمال وموعد جمهور القلعة في الليلة التاسعة مع فريق عمدان النور والمطربة الكبيرة نادية مصطفى

وتضم الليلة العاشرة تضم حفل لفريق ايكال انساملي من المكسيك والمطرب الكبير ايمان البحر درويش ، الليلة الحادية عشر فريق بنما للفلكلور وبغدادي باند والفنان محمد الحلو ، الليلة الثانية عشر يعزف فيها أوركسترا الصين للموسيقي التقليدية وفريق ويف جاز باند والمطرب لؤي ، أما الليلة الثالثة عشر يحيها اوركسترا النور والأمل والمطرب خالد سليم ، الليلة الرابعة عشر الموسيقار فتحي سلامه في تجربة فنية مع المنشد محمود التهامي ثم الفنان هشام عباس

ويصل المهرجان الى الليلة الخامسة عشر بحفل للمطربة الشابه نيفين رجب وفرقة محمد وهيدي وبعدها الفنان ايهاب توفيق ، ويختم المهرجان في الليلة السادسة عشر بحفل للمطرب الشاب محمد حسن يليه الفنان مدحت صالح )

وأكد مجدي صابر ان ادارة الاوبرا حرصت على التنوع في البرنامج الفني للمهرجان ما بين موسيقي كلاسيكية وجاز وغناء وطرب وانشاد صوفي ليناسب جميع الفئات العمرية

وأشارت إلى أن الحفلات يحييها كبار نجوم الغناء مع شباب المطربين واستكمل ان ادارة الاوبرا هذا العام توفر أكثر من سبعة الاف مقعد يوميا وأماكن خدمات بالاضافة الى اتوبيسات لنقل الجمهور من مدخل القلعة إلى مسرح المحكي الذى يقام علية الفعاليات

وتابع صابر أن المهرجان أصبح متنفساً حقيقياً لعموم الشعب من البسطاء، ونجح في أن ينفذ إلى قلوبهم بسبب تنوع فقراته، وأهم ما يميزه هو التلاحم الحقيقي والمباشر مع الجمهور .