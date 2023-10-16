بمشاركة 500 من قادة الأعمال.. انطلاق قمة «سوبر بريدج» للاستثمار بحضور وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس موانئ دبي العالمية

انطلقت، اليوم، فعاليات النسخة الأولى لقمة “سوبر بريدج” للاستثمار في متحف المستقبل، بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمشاركة أكثر من 500 من قادة الأعمال والاستثمار من 20 دولة حول العالم، ويمثلون الاقتصادات الأسرع نموًّا في العالم.

وافتتح القمة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي،

كما شارك بكلمة مهمة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”،

وشين تيجاراتي رئيس مجلس إدارة شركة “في إس بارتنرز” والمؤسس المشارك في “سوبر بريدج كاونسل”، وفانيسا شو، الرئيسة التنفيذية لشئون الاستثمار في شركة “في إس بارتنرز”، والمؤسِّسة المشاركة في “سوبر بريدج كاونسل”.

وقال وزير الاقتصاد الاماراتي إن الإمارات جسر يربط بين البلدان والاقتصادات الأخرى في المنطقة، حيث نجحت الإمارات في جذب أكثر من 270 ألف شركة جديدة خلال العام الحالي، بزيادة تصل إلى 43% عن العام السابق له.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن التكنولوجيا والابتكار ساعد الدولة على توفير الحلول التي تحتاج إليها الشركات في العالم.

وتعدّ قمة “سوبر بريدج دبي” مبادرة جديدة ومشتركة بين شركة كاون الدولية التابعة لمركز دبي التجاري العالمي و”سوبر بريدج كاونسل”.

وتتناول “سوبر بريدج” في دبي محاور مختلفة؛ أهمها كيفية ترابط العالم وتواصله، وكيفية حفاظ العالم على الموارد والبيئة، وأسلوب حياة البشر وكيفية استثمارهم من أجل ضمان مستقبل أفضل.

تأتي هذه القمّة في الوقت الذي تمضي فيه الإمارات العربية المتحدة قدمًا في أجندتها الاقتصادية، كما هي الحال في أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة إلى 32 تريليون درهم إماراتي في العقد المقبل، من خلال تنفيذ 100 مشروع.