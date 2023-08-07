«بمشاركة 500 محلًا تجاريًا حتى الآن».. «التموين»: بدء الأوكازيون الصيفي 2023

أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون وزير التموين، أنه تم مشاركة حتي الأن نحو 500 محلا تجاريا في الاوكازيون الصيفي 2023، ومستهدف وصول عدد المحال المشاركة إلي 5 آلاف محلًا على مستوي الجمهورية بنهاية الاوكازيون.

وقال كمال خلال جوله تفقدية على المحال التجارية المشاركة في الاوكازيون بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين، أن نسب التخفيضات خلال الاوكازيون الحالي تصل من 50 إلي 70%، ومستمر من 7 أغسطس الجاري وحتي 7 سبتمبر القادم، وفي حالة رغبة التجار بمد الاوكازيون يتم تقديم طلب الي وزارة التموين ودراسته.

وشدد كمال على أنه ستكون هناك في رقابة تجارية مشددة من قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، للتأكد من الاعلان عن نسبة التخفيضات المقدمة للمستهلكين، وجودة البضائع المطروحة للمستهلكين، وفواتير البيع الموجودة في المحال.

وأشار كمال إلي أن هناك تنسيق بين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية والشعب التجارية المختلفة من الجلود والملابس والاحذية، وذلك استعدادًا للعام الدراسي القادم، بهدف إقامة معرض اهلا مدارس.

ولفت كمال إلي أن التاجر يحتاج الاوكازيون مثلما يحتاجه المستهلك، وذلك لتصريف البضائع المتواجدة لديه، موجهًا نصائح للمستهلكين بالمطالبة بالحصول على فاتورة البيع التي تثبت شراءه القطعة التي حصل عليها من المحل المشارك في الاوكازيون، إضافة إلي دخوله أكثر من محل تجاري لأن الجميع يتنافس على نسب تخفيضات من 50 إلي 70%.

من جهته قال أحمد أبو الفضل مدير عام الادارة العامة للرقابة على الانشطة السلعية والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمجرد صدور قرار الوزير رقم 102 لسنة 2023 تم انشاء ورشة عمل داخل وزارة التموين بهدف توحيد القوانين التي يتم العمل بها في التموين، وتذليل كافة العوائق التي تواجه التاجر.

واضاف أبو الفضل، أن فترة اصدار تصريح المشاركة في الاوكازيون لا يستغرق 15 دقيقة، ومن حق صاحب المحل التجاري أن يقوم بتكليف أحد الاشخاص الحصول على تصريح المشاركة نيابة عنه.

وأشار أبو الفضل إلي أن وزارة التموين لا تتدخل في رغبة مشاركة المحل التجاري في الاوكازيون من عدمه، ولا تتدخل في نسبة الاوكازيون التي يقوم بها كل محل تجاري، كما أن الاوكازيون الصيفي الحالي يشارك فيه محال ملابس وأحذية ومنتجات جلدية ومفروشات واجهزة منزلية.