بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.. فيفا يعلن نظام وموعد نهائي كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الثلاثاء، رسميًا اعتماد النظام الجديد لإقامة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32.

وأوضح الفيفا أنه سيتم تقسيم الـ48 فريقا على 12 مجموعة تضم كل منهم 4 فرق، على أن يتأهل أصحاب الصدارة والمركز الثاني بالإضافة لأفضل 8 من أصحاب المركز الثالث لدور الـ32.

كما أكد فيفا أن ذلك النظام أفضل من إقامة البطولة بـ16 مجموعة تضم كل منها 3 منتخبات لضمان عدم حدوث تواطؤ، مع ضمان لعب كل منتخب 3 مباريات على الأقل مع توفير وقت راحة متوازن بين الفرق المتنافسة.

موعد نهائي كأس العالم

كما حدد فيفا موعد نهائي النسخة التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك حيث تقام المباراة يوم الأحد الموافق الـ19 من شهر يوليو 2026.

ومن المفترض أن تستضيف أمريكا 60 منتخبا وكندا والمكسيك 10 مباريات لكل منهما، لكن مع زيادة عدد المباريات لـ 106 فستتغير خريطة استضافة المباريات.

ويتأهل 16 منتخبا من أوروبا و9 من إفريقيا و8 من آسيا و6 من أمريكا الشمالية ومثلها من الجنوبية و2 من أوقيانوسيا، فيما يُحسم مقعدين عن طريق الملحق العالمي.