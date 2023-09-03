بمشاركة 45 طفلًا.. وزارة الهجرة تدشن مرحلة ثانية من «اتكلم عربي» (صور)

شارك في معسكر المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي” تحت شعار “جذورنا المصرية”، نحو 45 طفلًا، تتراوح أعمارهم من 8 إلى 13 عامًا، من مختلف الدول، من بينها كندا وفرنسا وإنجلترا والمملكة العربية السعودية والإمارات والولايات المتحدة، بتنظيم وزارة الهجرة.

وكانت فعاليات أولى معسكرات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي” انطلقت السبت تحت شعار “جذورنا المصرية”، الذي تنظمه وزارة الهجرة لأبناء المصريين بالخارج من الأجيال الثاني والثالث والرابع والخامس، باستضافة ورعاية المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في القاهرة، وبالتعاون مع شركة “الزمرة” المتخصصة في تنظيم وإقامة المعسكرات للأطفال والشباب.

ويحرص المعسكر على زرع القيم وتعزيز الهوية والتعريف بالحضارة المصرية القديمة، عبر مجموعة من الأنشطة والألعاب والمسابقات، المستخدمة كلها باللغة العربية المبسطة.

وتضمنت الفعاليات عددًا من الألعاب المستلهمة من رموز الحضارة المصرية القديمة، وكتابة الأسماء باللغة العربية وحروف الهيروغليفية، بجانب الألغاز عن ملوك مصر القديمة ومنح الفائزين ميداليات النصر.

ويأتي تنظيم فاعليات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية الرامية نحو تعزيز انتماء شباب وأطفال المصريين بالخارج والداخل للوطن وترسيخ مبدأ الهوية المصرية، في ضوء المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي”.

ويعكس اختيار المتحف القومي للحضارة المصرية لانطلاق أول معسكرات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي”، قوة الإرادة السياسية في تحويل المنطقة إلى مقصد عالمي، حيث يُعد الأول من نوعه في مصر والعالم العربي، للإبحار في رحلة عبر التاريخ للتعرف على الحضارات المصرية المتعاقبة، منذ وضع حجر الأساس عام 2002، في قلب مدينة الفسطاط، أول وأقدم العواصم الإسلامية في أفريقيا.

ويضم المتحف مجموعة متنوعة من القطع الأثرية تلقي الضوء على التراث المادي واللامادي لمصر، ما يساعد الزائرين على فهم الحضارة المصرية عبر عصورها المختلفة بداية من عصور ما قبل التاريخ مرورًا بالعصر المصري القديم، واليوناني، والروماني، والقبطي، والإسلامي، والعصر الحديث والمعاصر، كما يضم المتحف قاعة للمومياوات وقاعة للنسيج المصري.