بمشاركة 42 دولة.. وزارة الهجرة ترعى ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة

تعقد فعاليات ملتقى “أولادنا” لفنون ذوي القدرات الخاصة، من الثاني والعشرين حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري، بمشاركة 42 دولة عربية وأجنبية وعدد من كبار الفنانين والمبدعين بمختلف المجالات، ويشهد المؤتمر إعلاميون وقنوات تليفزيونية مصرية وعربية ودولية وشبكات إذاعية.

وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، في فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤسسة “أولادنا” لفنون ذوي القدرات الخاصة، للكشف عن تفاصيل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة “أولادنا”.

وجاءت فعاليات المؤتمر الصحفي بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وجمع من السفراء والشخصيات العامة وممثلو الجهات الداعمة، من داخل مصر وخارجها، حيث يشارك ذوو القدرات الخاصة من عدة دول حول العالم في فعاليات ملتقى “أولادنا”.

وثمنت وزيرة الهجرة إشراك ذوي القدرات الخاصة من أبناء المصريين بالخارج في فعاليات المؤتمر، والذي انطلقت النسخة الأولى منه برعاية وزارة الهجرة عام 2016.

وأوضحت “جندي” أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بمنح ذوي القدرات حقوقهم كاملة، اتساقًا مع رؤية الجمهورية الجديدة، فقد خصصت مصر عام 2018 لذوي القدرات الخاصة، إيمانًا بدورهم البناء في خدمة الوطن.

وأكدت على دعمها الكامل لذوي القدرات من المصريين بالخارج، والذي شاركوا بإبداعاتهم في النسخة السابقة من المؤتمر، وكانوا محل عناية وتقدير، منذ انطلاق النسخة الأولى، وصولًا إلى النسخة السابعة من المهرجان.

وتنظم الملتقى مؤسسة “أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة” برئاسة سهير عبد القادر، التي أكدت أن الدورة تشهد لقاء ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث تتشارك الفرق الفنية – الأفريقية والصينية والعربية، للعام الثالث على التوالي.

وأشادت وزيرة الهجرة بحماس سهير عبد القادر، التي نجحت في اكتشاف مواهب ذوي القدرات الخاصة، لتصل إلى الملتقى في نسخته الحالية تحت شعار “الحياة حلوة”، ويتبوأ مكانه على خارطة الفعاليات الثقافية”.

وأضافت “جندي” أنها تشارك كل عام في فعالية ملتقى “أولادنا” كجزء من الحدث الذي يعنى بأبناء مصر البارعين من ذوي القدرات الخاصة، معربة عن سعادتها لمشاركة وزيرة الثقافة به.

وتابعت أن مصر صاحبة حضارة ضاربة في جذور التاريخ، وعلى جدران المعابد سجل المصري القديم الاحتفاء والاحتفال بذوي القدرات ودمجهم في المجتمع، ولذلك أعلنت وزارة الهجرة عن تعيين الدكتورة مارينا نخلة، سفيرة لذوي القدرات الخاصة، لما حققته من نجاحات متميزة.

ويسهم الملتقى بشكل كبير في نشر التفاؤل والحب بين أفراد المجتمع، وكذلك دعم العمل الخيري والتشجيع عليه، عبر الدمج بين الفرق الدولية المشاركة، وكذلك يساهم في الدور الترويجي للسياحة المصرية، حيث الاحتفاء بالوفود الأجنبية المشاركة ونشر صورة إيجابية وتصدير الصورة المناسبة التي تليق بمصر.