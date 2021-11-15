بمشاركة 4 دول عربية.. أكاديمية الشرطة تستضيف دورة البرنامج الأورومتوسطي (صور)

أعلنت وزارة الداخلية عن استضافة أكاديمية الشرطة -بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية- فعاليات الدورة التدريبية بمجال الإتجار بالأسلحة النارية غير المشروعة، خلال الفترة من 7 –11/11/2021، بمشاركة فاعلة ومتميزة لـ 16 مشاركًا يمثلون 4 دول عربية، هي: مصر، الأردن، فلسطين، لبنان، حاضر فيها 6 من الخبراء الأمنيين من الدول والمنظمات الأوروبية على مدار 5 أيام.

يأتي تنظيم هذه الدورة التدريبية، في إطار برنامج التعاون الأمني التدريبي الأورومتوسطى للشرطة، والذي يهدف إلى تعزيز القدرة على مكافحة الجريمة المنظمة والخطرة، اعتمادًا على تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والتعاون الإستراتيجي بين سلطات إنفاذ القانون الوطنية في الدول المشاركة بالمشروع، وبين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي ووكالات الاتحاد الأوروبي.

وشهد برنامج الدورة التدريبية، تنظيم العديد من المحاضرات والمناقشات والأنشطة والورش التدريبية المشتركة ذات الصلة بالإتجار بالأسلحة النارية غير المشروعة، واستعراض أفضل الممارسات الدولية في التحقيقات وآليات المواجهة والتعاون والدعم الدوليان، بما يعكس بجلاء ثقة المجتمع الدولى والاتحاد الأوروبى فى القدرات المؤسسية والتنظيمية التي تتمتع بها قطاعات وزارة الداخلية المصرية.

واختتمت فعاليات الدورة بتنظيم جولة تفقدية للمشاركين لكيانات الأكاديمية، واستعراض القدرات التدريبية والبنية اللوجستية التي كانت محل تقدير منهم.

وأشاد كافة المشاركين في الدورة بحفاوة الاستقبال والاستضافة، وبكافة الإمكانيات الموفرة لهم خلال مجريات الدورة، والتي انعكست على إخراج فعالياتها على النحو المنشود.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على تعزيز أواصر التعاون الدولى الأمني مع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية.