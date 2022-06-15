بمشاركة 378 متسابقًا.. الداخلية تنظم فعاليات نهائي بطولة الجمهورية للفروسية

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية، مسابقة نهائي بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الموانع وإلتقاط الأوتاد، والتي أُقيمت خلال الفترة من 7/6 حتى 12/6/2022، على مضمار وادى الفروسية التابع لوزارة الداخلية، والذي يُعد صرح رياضي يدعم الريادة المصرية فى مجال رياضة الفروسية، وشارك فيها 342 فارسًا في مباريات الفروسية، و36 فارسًا بمسابقة إلتقاط الأوتاد.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، وإيمانًا بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة، لاسيما رياضة الفروسية.

ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية، إنعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ فى مجال رياضة الفروسية، وتوفير كافة السبل التي تساهم في خلق الأجواء التنافسية بمقاييس عالمية وتجهيز وادى الفروسية بفندق مجهز لإقامة المتنافسين، إضافة إلى توفير سيارات إسعاف بالأطقم الطبية، وكذا سيارات كهربائية لنقل الجماهير وأماكن لإنتظار السيارات.

ووفرت إسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات، وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها مزوده بأحدث الوسائل والخدمات البيطرية، فضلاً عن تهيئة وتطوير وادى الفروسية لاستقبال المنافسات ليلاً عقب إنشاء منظومة متطورة من إضاءة الملاعب.

وفي ختام فعاليات المنافسات وزعت الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة، ورئيس وأعضاء الإتحاد المصرى للفروسية.

من جانبهم، أشاد المشاركين بالمستوى المتميز لوادى الفروسية وتجهيزه، وفقًا للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دوليًا، بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.