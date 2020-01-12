بمشاركة 3200 محل.. بدء الأوكازيون الشتوي 27 يناير

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن فترة التصفية الأولى “الأوكازيون الشتوي” لعام 2020 بدءا من 27 يناير الجاري ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين، وذلك بمشاركة ما يقرب من 3200 محل تجاري على مستوى الجمهورية.

وقال المصيلحي ، في بيان صحفي اليوم ، إنه على الجهات المشاركة في الأوكازيون ضرورة الحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

وأكد المصيلحي ، على ضرورة التزام تلك الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

المصيلحي: نسبة التخفيضات متروكة للمحال شريطة أن تكون حقيقية

وشدد المصيلحي على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية والتعرف على مدى حقيقة العروض التى يقدمها التجار وأن تكون عروض حقيقية وليست وهمية على أن يتم تحرير محاضر للمخالفين.

وأضاف أن أصحاب المحالات المشاركة في الأوكازيون الشتوى لهم الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولفت إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة والتنسيق مع المديريات بالمحافظات المختلفة والأجهزة الرقابية بالوزارة من أجل نجاح موسم الأوكازيون الشتوى، لإتاحة منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة في العروض وكذلك العمل على تنشيط حركة التجارة.