بمشاركة 300 شاب.. الاتحاد العربي للشباب والبيئة يطلق منتدي التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي

يخطط الإتحاد العربى للشباب والبيئة خلال فبراير القادم لتنظيم مؤتمر سنوى بعنوان ” التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائى والأمن المائى العربى” بمحافظة أسوان، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وذكر فى بيان، أن المنتدي يأتي انطلاقا من توصيات مجلسى وزراء المياه والبيئة العرب الأخير بعنوان ليشكل منبراً إقليمياً لاستعراض وتبادل الخبرات بين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة نتائج مؤتمر المناخ Cop28 بدبى،بالاضضافة الى استعراض الأنشطة الشبابية التى تم تنفيذها فى إطار اعلان فخامة الرئيس عام 2023 عام الشباب العربي، وذلك بمشاركة متميزة من الخبراء المعنيين بقضية تغيرات المناخ.

وصرح الدكتور ممدوح رشوان أمين عام الاتحاد أنه تم عقد عدة لقاءات مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور عطالله حشاد رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى – فرع جنوب الوادي بأسوان، بهدف التنسيق لعقد المنتدي بفرع الأكاديمية بأسوان.

وأضاف رشوان، أنه تم اختيار أسوان كونها بوابة مصر الجنوبية، وبمشاركة مايقرب من 300 شاب وفتاة يمثلون الجامعات العربية والأفريقية والمصرية، ليكونو أول من لبى ونفذ توصيات مجلس وزراء المياه العرب الذى عقد فى وقت سابق بمدينة الرياض بالسعودية.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، أنه لا توجد تنمية بدون أمن كما لا يوجد أمن بدون تنمية وهو ما يعني الحاجة لدور الشباب في مواجهة هذه التحديات بالوعي والعمل… مشيرا الى أن تغيرات المناخ تؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائى العربى والأفريقى والعالمىز