بمشاركة 27 دولة.. الداخلية تبدأ ورشة عمل «الإنتربول» بأكاديمية الشرطة

انطلقت فعاليات ورشة العمل الإقليمية “الأساليب والاتجاهات المستجدة للمقاتلين الإرهابيين الأجانب بالشرق الأوسط وأفريقيا”، التي نظمتها وزارة الداخلية والمقرر عقدها بأكاديمية الشرطة بشراكة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، وذلك حتى يوم 25 الجاري.

ويشارك كبار المسئولين بوزارات الداخلية والأجهزة الأمنية من 27 دولة، فضلاً عن مصر، وهي: (ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، الأردن، لبنان، فلسطين، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، بوركينا فاسو، تشاد، مالي، موريتانيا، النيجر، الصومال، جيبوتي، نيجيريا، الكاميرون، بنين، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، السنغال، ألمانيا، بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت الداخلية عن مشاركة خبراء 6 منظمات دولية وإقليمية، وهي: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، الاتحاد الأوروبي، مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة، مكتب الأمم المتحدة التنفيذى لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، سكرتارية تجمع دول الساحل “G5”.