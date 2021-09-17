بمشاركة 26 شركة .. وزيرا التجارة والصناعة والمالية يفتتحون معرض «صنع في بورسعيد» (صور)

باعتبارها من أهم المحافظات الصناعية في مصر خاصة في ظل ما تتمتع به من إمكانات وقدرات صناعية كبيرة

أكدت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، حرص الوزارة على تقديم كل الدعم لمبادرات تعزيز التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد باعتبارها من أهم المحافظات الصناعية في مصر خاصة في ظل ما تتمتع به من إمكانات وقدرات صناعية كبيرة، وهو الأمر الذي يؤهلها لتكون منطقة جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية فضلاً عن موقعها المتميز على البحر المتوسط وقناة السويس الأمر الذي يجعل منها مركزاً صناعياً ولوجيستياً لنفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، للمعرض الصناعي الأول بالمحافظة، والذي يعقد تحت شعار “صنع في بورسعيد” وتنظمه الغرفة التجارية ببورسعيد في الفترة من 17 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبل، وذلك على هامش منتدى بور سعيد الاقتصاد الذى استمر ليومين تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وشارك في مراسم الافتتاح الدكتورة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والنائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ومحمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات محافظة بورسعيد.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تسعى لتحويل بورسعيد من محافظة تجارية إلى محور تنموي صناعي إنتاجي دعما للتصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة لمنتجات المحافظة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء بورسعيد.

وقالت إن هذا المعرض الهام يتزامن مع الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها بورسعيد حالياً في مجال التنمية الصناعية الأمر الذي ينعكس في المشروعات الصناعية العملاقة التى أقيمت ببورسعيد مؤخرا، والتي جعلت من المحافظة واحدة من أبرز المحافظات الصناعية في مصر، لافتةً إلى أن المعرض يستهدف تعميق الصناعة المحلية وتشجيع المستهلكين على الاعتماد على المنتجات المحلية بديلاً عن المنتجات المستوردة، وكذا دعم المشروعات الصناعية المقامة على أرض بورسعيد، خاصة لصغار المستثمرين والمصنعين.

وفي هذا الاطار أكدت جامع أن الوزارة أنشأت أول مجمع للصناعات الصغيرة بالمحافظة بمنطقة جنوب الرسوة على مساحة إجمالية تبلغ ١٨١ ألف م2 حيث تم طرح 118 وحدة صناعية في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة وإنشاء مجمعات صناعية بكافة محافظات الجمهورية “مصنعك جاهز بالترخيص” يشمل أنشطة صناعات غذائية وكيماوية وغزل ونسيج، وتتراوح مساحة الوحدات بالمجمع بين ٤٢٠ م٢، ١٠٨٠ م٢، لافتةً إلى أن المجمع تم تخصيص وحداته بالكامل للمستثمرين، ويستوعب ما يقرب من ألفي عامل من أبناء المحافظة.

ولفتت إلى أن نجاح المجمع في بورسعيد في جذب صغار المستثمرين يعد دافعا مشجعا للدولة لمواصلة العمل لتوفير مزيد من الوحدات والأراضي الصناعية لتعزيز التحول الصناعي وتشجيع التنمية الصناعية بالمحافظة.

وأضافت جامع أن المعرض يضم 26 شركة في شتى القطاعات الصناعية وهو ما يمثل فرصة متميزة لتعريف المستهلك في بورسعيد بآخر ما توصلت إليه الصناعة بالمحافظة، فضلاً عن فرص عقد الصفقات التجارية بين المصنعين والموردين وفرص التشبيك بين حلقات الصناعة، مشيرةً الى ان عدد كبير من الشركات المشاركة بالمعرض حصلت على خدمات مالية وغير مالية من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثلت فى الاقراض المباشر وكذا خدمات تدريب من حاضنة بورسعيد فضلا عن اصدار شهادات تصنيف ومزايا وباركود.

ومن جانبه أكد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المعرض ضم 48 جناحا قدم فيها 26 عارضا منتجات مصانعهم المقامة بالمنطقة الصناعية فى بورسعيد، حيث تشمل المعروضات عدة منتجات منها:”الحلويات، ومنتجات الألبان، والدهانات، والمواد الغذائية، والملابس الجاهزة، والعطور والبخور، والمصنوعات الجلدية، والزيوت، والمنسوجات، والبطاريات، والأدوات الكهربائية، والكرتون، وفرش السيارات.

وأشار الغضبان، الى أن هناك تكليفات بالمتابعة الدقيقة جدًا من جميع أجهزة المحافظة لتقديم كل الدعم والمساندة لكافة الشركات المتواجدة داخل المحافظة، ومساعدتهم فى تذليل كافة التحديات التى تواجه حركة الاستثمار بالمحافظة.