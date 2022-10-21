بمشاركة 26 جامعة مصرية.. «خبراء الاستثمار» تطلق مسابقة «تحدي البحوث 2023»

أطلقت الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار «CFA Society Egypt» المسابقة السنوية «تحدي البحوث 2023» للموسم الثاني عشر على التوالي لاختيار أفضل تقريرين بحثيين، بمشاركة 26 فريق جامعي، لتقديم تقرير تقييم مالي لتحديد القيمة العادلة لسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، وذلك بمقر جامعة نيو جيزة بمدينة السادس من أكتوبر.

قالت الجمعية في بيان: “للمرة الثانية على التوالي من المقرر أن يصعد أول فريقين فائزين بجائزة أفضل تقريرين بحثيين إلى التصفيات الإقليمية «منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا»، ومنها إلى النهائي العالمي خلال 2023، كما أنه من المقرر أن يشارك فريق مصري في مسابقة الشرق الأوسط في 202”.

وتضم قائمة الجامعات المشاركة حسب الترتيب الأبجدي كل من: الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برامج جامعة لندن الدولية بالأكاديمية المصرية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة أسيوط، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، جامعة الأزهر، جامعة الإسكندرية، الجامعة الألمانية بالقاهرة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة الزقازيق، جامعة السويس، جامعة القاهرة، الجامعة الكندية في مصر، الجامعة المصرية الروسية، الجامعة المصرية الصينية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجي، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، جامعة النيل، جامعة بدر بالقاهرة، جامعة بني سويف، جامعة حلوان، جامعة عين شمس، جامعة كوفنتري، جامعة مصر الدولية، وجامعة نيو جيزة.

من جانبه أكد أحمد أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار «CFA Society Egypt» أن المسابقة تقام للعام الثاني عشر على التوالي بمصر متزامنةً مع 113 مسابقة في 91 دولة حول العالم بمشاركة أكثر من 900 جامعة و5000 طالب.

كما أشار إلى أن هذا العام يشهد أكبر عدد مشاركة في أعداد الجامعات منذ تدشين هذه المسابقة حيث ستترشح جامعتين للمسابقة الإقليمية، بما يعكس نجاح المسابقة في جذب انتباه القائمين على العملية التعليمية بالجامعات المصرية.

وأوضح أن المسابقة تؤهل الطلبة المشاركين لإصدار تقارير تقييم مالي مع تعيين الجمعية أحد المتخصصين الماليين الحاصلين على شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) لتقديم الدعم الفني لكل فريق ومساعدتهم خلال مراحل البحث المختلفة، كما توفر الجامعات أحد الأساتذة لكل فريق وذلك لدمج الجانب الأكاديمي بالجانب المهني، وكذلك دعم مهارات البحث والتحليل للطلاب وإعطائهم الفرصة لمعايشة التجربة العملية وتوفير البيئة المهنية المناسبة لتقييم الشركات وتقديم تقرير مالي احترافي عنها.

وأضاف: “تتقدم الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار بالشكر والتحية لكل من شركة راميدا على مشاركتها في مسابقة عام 2023 والأستاذ محمود فايق، CFA، رئيس القطاع المالي، والأستاذة ياسمين نجم، رئيس الاتصالات وعلاقات المستثمرين، على توفيرهما المعلومات الكافية لكي يستطيع الطلاب إنجاز مهمتهم بنجاح في الوقت المتاح لهم.

وتقدمت الجمعية بشكر خاص لجامعة نيو جيزة والدكتور خالد حجازي، عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال، لاستضافة فاعليات الاجتماع الافتتاحي للمسابقة بمشاركة كل الفرق الجامعية وبحضور إدارة شركة راميدا.. متمنية التوفيق لكل الفرق الجامعية.