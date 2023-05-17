بمشاركة 250 عارضًا.. وزير الكهرباء يفتتح المعرض الدولي للتكييف والتبريد والعزل الحراري

افتتح اليوم الأربعاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المعرض والمؤتمر الدولي السابع للتكييف والتبريد وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة “إتش فاك ايجيبت إكسبو ـ أشرى كايرو” الذى يقام تحت رعاية الدكتور وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ويستمر حتى 19 مايو الحالى بأرض المعارض الدولية محور المشير بالقاهرة الجديدة وتقوم بالتنظيم شركة كايرو إكسبو .

شارك في فعاليات الافتتاح عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وأعضاء نقابة المهندسين المصرية و مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وجمعية “أشري القاهرة”، بالإضافة لحضور العديد من رؤساء البنوك ومؤسسات التمويل ورؤساء المجالس التصديرية، وعدد من سفراء الدول الأفريقية والعربية والأجنبية بالقاهرة. و”وجمعية أشري بيراميدز” .

ويضم المعرض أجنحة دولية بمشاركة أكثر من 250 عارض من كبرى الشركات والمصانع العالمية والمحلية المتخصصة فى مجال صناعة التبريد وتكييف الهواء ومجال العزل الحراري والتهوية، وأنظمة التبريد، ونظم الحماية، وقطع غيار وحدات المناولة وأجهزة التحكم، و التي تسعي لتقديم مجموعة شاملة من المنتجات المناسبة للسوق المصرية.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد الزائرين في المعرض والمؤتمر الدولي لصناعات التبريد وتكييف الهواء، ما يقرب من 20000 ألف زائر متخصص على مدار 3 أيام من مصر والدول العربية والأفريقية والأجنبية .

ويشارك فى زيارة المعرض والمؤتمر عدد كبير من ( الاستشاريين، كبرى شركات المقاولات، المهندسون المتخصصين، الفنيين والمهتمين بهذا المجال الحيوى).

وعلى هامش المعرض تعقد عدد من الندوات حول مستقبل صناعة التبريد ونظم الحماية وقطع الغيار ووحدات المناولة وأجهزة التحكم ونظم الطاقة المتجددة الحديثة.

وتقام أكثر من 20 ورشة عمل مختلفة في كافة مجالات المعرض تتناول شرحا علميا لجزء من منظومة تكييف الهواء وتأثير تصميم أنظمة تكييف علي صيانة وتشغيل المعدات وكيفية وضع خطط صيانة مناسبة لتقليل تكلفة الصيانة واستهلاك قطع الغيار وضواغط التبريد الترددية وتحقيق التوازن بين التكييف والتعقيم وتوفير الطاقة واعتبارات تركيب وتشغيل أنظمة تكييف الهواء المركزي.

كما يتضمن المؤتمر استعراضًا للفرص والتحديات أمام الصناعة ووسائل نموها وتطورها بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع.

ويقوم هذا القطاع بدور مهم في الاقتصاد القومي حالياً ومستقبلاً بخاصة مع الخطة التي وضعتها الدولة للتطوير ودفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الطفرة الاقتصادية المأمولة.