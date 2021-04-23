استثمار

بمشاركة 2000 موظف ومدير.. «شباب الأعمال» تجري استبيانًا حول علاقة الموظفين بالشركات

من خلال استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة
معتز محمود 9:22 م, الجمعة, 23 أبريل 21 9:22 م, الجمعة, 23 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أجرت لجنة الاستشارات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، استبيانا كامل حول العلاقة بين مشاركة الموظفين والدعم التنظيمي المتصور من ناحية، والأداء الوظيفي من ناحية أخرى، واستهدف الاستبيان، التعرف على تأثير مشاركة الموظفين والدعم التنظيمي على الأداء الوظيفي في الشركات في قطاع الأعمال، من خلال استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، والذي شمل 2000 موظف وموظفة.

وأشار محمد الخولي عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إلى أن الاستبيان ركز على شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الصناعات الهندسية والأغذية والعقارات والسياحة والطيران، ولفت مؤسس DOTMENT لمشاركة الموظفين والاتصالات الداخلية، إلى أن الاستبيان تضمن عينات عشوائية وتم تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام الاختبارات الوصفية المناسبة.

وقال الخولي، أن النتائج أظهرت أن الموظفين أظهروا زيادة بنسبة 5٪ في شعورهم بالارتباط الوظيفي تجاه شركاتهم، كما أظهرت النتائج أن درجة وعي الموظفين بالدعم التنظيمي الذي تقدمه هذه الشركات كان متوسط ​​(66.90٪) ، وأن درجة أدائهم الوظيفي كانت عالية (33.33٪) ، وأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين هذه الشركات. المشاركة الوظيفية والدعم التنظيمي الملحوظ من ناحية والأداء الوظيفي من ناحية أخرى في تلك الشركات قيد الدراسة.

اقرأ أيضا  مدبولي ورئيس الحكومة الليبية يشهدان التوقيع على 11 وثيقة تعاون بين البلدين

وأكد الخولي، أن الدراسة أوصت بتزويد الموظفين بالدعم التنظيمي اللازم وتقييم مدى وعيهم بهذا الدعم، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد توافق في الآراء بين الأهداف الشخصية للموظفين وأهداف الشركة، مع ترسيخ العلاقات الإنسانية بين الموظفين في الشركات ، وإعطاء الموظفين إحساسًا بالأمان الوظيفي ، وإجراء التغييرات المناسبة لتتوافق مع متطلبات العمل في تلك الشركات، مع تركيز الشركات على المرونة، والتي تتيح للموظفين حرية تعديل جداول عملهم أومواقعهم لتناسب احتياجاتهم بشكل أفضل.

وأكد الخولي، أن الدراسة أكدت أن العديد من أرباب العمل لا يثقون في موظفيهم لإتمام عملهم دون أنظار مديريهم اليقظة، رغم أن النتائج كانت مفاجئة، عندما سُمح للموظفين بالعمل لساعات مرنة بدلاً من الروتين الصارم من الساعة 8:00 صباحًا إلى 5:00 مساءً، حيث تبين أنهم أكثر إنتاجية وسعادة وتفاعلية في مكان العمل، مشدداً علي ضرورة أن يقوم أصحاب الأعمال بدعم المنظمات الخيرية والانخراط بشكل أكبر مع المجتمع، وتشجيع موظفيهم على المشاركة في المشاريع التطوعية كفريق واحد، قائلا:” إن العمل معًا لمساعدة الآخرين يثبت أن الشركات لا تتعلق فقط بجني الأموال وأن بإمكانهم إحداث فرق في المجتمع أيضًا”.

اقرأ أيضا  «الري» تعلن الانتهاء من 1540 كيلومترًا من تأهيل الترع بمختلف المحافظات

وكشف الخولي، أن توصيات الاستبيان شددت على ضرورة الحفاظ على علاقات صادقة بين الموظفين والإدارة، والتي من شأنها تحفيز الثقة، ويسهم في بناء المواقف الإيجابية، حيث هناك ضرورة لتشجيع أصحاب العمل على بناء علاقات بين موظفيهم وتطوير بيئة عمل موثوقة، مع ضرورة توفير وقت للراحة وكذلك تحفيز وتشجيع الموظفين (وتذكيرهم) بأخذ استراحات قصيرة مدتها 5 دقائق بعيدًا عن مكاتبهم، مع أخذ قسط من الراحة لبعض الوقت بعد التركيز على اقتراح أو وثيقة أو تقرير يتطلب انتباهك الكامل، مطالبا باستخدام التطبيقات المنبهة للتذكير بأخذ قسط من الراحة.

اقرأ أيضا  «التضامن الاجتماعي» تعلن صرف الدعم الاستثنائي لـ2696 مرشدًا سياحيًّا

مضيفا: “عندما يرى موظفوك أنك تهتم برفاهيتهم ، بدلاً من مجرد الاهتمام بالمبيعات أو الأعمال الورقية ، فإنهم سيعملون بجهد أكبر من أجلك أنت والشركة”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم معتز محمود

ملف الكاتب معتز محمود

اقرأ أيضاً

بعد مرور 5 أيام من افتتاحه.. قبة ضريح الإمام الشافعي تستقبل 500 زائر اليوم

دعاء محمود 8:34 م, الجمعة, 23 أبريل 21

«الري» و«الزراعة» تتفقان على تكثيف محاضر تبديد المياه للمزارعين

مدحت إسماعيل 7:58 م, الجمعة, 23 أبريل 21

40 دولارا للخمس نجوم و28 للأربعة.. قرار وزاري بتحديد حد أدنى لـ«خدمات الفنادق»

أحمد عاشور 1:34 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

خالد العناني يستعرض استراتيجية العلاقات العامة للسياحة المصرية مع شركة دولية متخصصة

المال - خاص 1:29 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

«التعاون الدولي» و«بنك الإسكندرية» و«سفارة هولندا» يدعمون ريادة الأعمال من خلال «أورنج كورنرز مصر»

أحمد عاشور 1:23 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

جمعية أطفال السجينات تعقد دورة عن الشمول المالي

مدحت إسماعيل 12:38 ص, الجمعة, 23 أبريل 21