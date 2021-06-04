بمشاركة 17 ناديًا.. بورسعيد تستضيف بطولة الجمهورية الصيفية للكانوي والكياك غدًا

تستضيف بورسعيد غدا السبت بطولة الجمهورية للكاياك والكانوي، بمشاركة 17 ناديًا وأكثر من 300 مشارك من محافظات أسوان والأقصر والإسكندرية والقاهرة وبورسعيد والمنتخب الوطني المؤهل لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو. تقام النهائيات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحافظ…

تستضيف بورسعيد غدا السبت بطولة الجمهورية للكاياك والكانوي، بمشاركة 17 ناديًا وأكثر من 300 مشارك من محافظات أسوان والأقصر والإسكندرية والقاهرة وبورسعيد والمنتخب الوطني المؤهل لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

تقام النهائيات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان وشريف الشافعى رئيس الاتحاد المصري للعبة، وعبد الفتاح حافظ مدير عام الشباب والرياضة.

ومن المقرر إقامة المسابقات بين الفرق المشاركة بقناة الاتصال، وهى مجرى ملاحى يربط بين بحيرة المنزلة وقناة السويس، ويقع بين كوبرى عزمى وكوبرى السكة الحديد،

فيما تنطلق فعاليات الاحتفال بالمسابقة على كورنيش قناة الاتصال لأول مرة ببورسعيد.

وكان المحافظ قد أكد، اليوم الخميس مواصلة أعمال إزالة التعديات ورفع الرتش وفرد الرمال بجوار مدخل الكوبرى الإماراتى وبمحازاة قناة الاتصال، استعدادًا لبدء المرحلة الثانية من إنشاء كورنيش قناة الاتصال التى تستضيف فعاليات المسابقات الرياضية، في إطار استكمال تطوير منطقة الكوبرى وشارع طريق الشاحنات، والبدء فى تنفيذ المرحله الثانيه من تطوير الكورنيش.

وتم تقسيم المنطقة إلى ثلاثة قطاعات يختص كل مقاول بقطاع منها، لرفع الرتش ومخلفات الرمال وتسوية الأرض بمحازاة قناة الاتصال.

كما يقوم أصحاب التعديات بإزالة التعديات الخاصة بهم، وذلك لاستكمال أعمال تطوير المنطقة، وبدء المرحلة الثانية من إنشاء كورنيش قناة الاتصال.

كما يجرى أيضا إزالة كل الورش غير القانونية التي ليس لها تخصيص، وتم اقتحامها من بعض المواطنين دون سند قانوني.

مشيرا إلى أنه جارٍ حصر ومراجعة كل الورش والمحال بالمنطقة ومراجعة شروط التراخيص الخاصة بها، والمطالبة بسداد كل المديونيات والمستحقات المتأخرة عليها، وذلك كشرط لاستمرار نشاطها وتقنين أوضاعها.