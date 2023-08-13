بمشاركة 15 دولة.. البطولة الإفريقية السادسة لكرة السرعة تنطلق في بورسعيد (صور)

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، البطولة الإفريقية السادسة لكرة السرعة وبطولة الأندية الإفريقية، بالصالة الرياضية ببورسعيد. تحت اشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حضر الافتتاح المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد الأفريقي والعربي لكرة السرعة، والنائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى التجهيزات المقامة بالمدينة الرياضية لاستقبال ضيوف المحافظة من دول إفريقيا، استعدادا لانطلاق البطولة الأفريقية السادسة لكرة السرعة ببورسعيد، مؤكدا أنه تم توفير كافة الدعم اللوجيستي بما يضمن سير فعاليات البطولة في هدوء وانتظام مع توفير كافة سبل الراحة للمشاركين في البطولة.

وخلال الفاعلية كرم محافظ بورسعيد ورئيس الاتحاد المصري والعربي اللاعبين الفائزين ببطولة كرة السرعة الفردية والتي أقيمت فعاليتها امس

وفي هذا السياق، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة أصبحت جاهزة تماما لاستقبال كبرى الفعاليات والمسابقات الرياضية سواء المحلية او الدولية، والتي تساهم في الترويج السياحي لمحافظة بورسعيد ضمن خطط المحافظة للارتقاء بالقطاع السياحي والرياضي ، و التوسع في الأنشطة الرياضية ، مشيرا أن بورسعيد شهدت خلال الفترة الماضية إقامة عدد كبير من الفعاليات الرياضية المتنوعة والتي كانت محل إشادة من جميع المشاركين من داخل مصر وخارجها.

ويشارك في البطولة 15دولة إفريقية ( مصر والسودان و جنوب السودان و ليبيا والكاميرون و تنزانيا والصومال و كينيا و موريتانيا و جزر القمر و الجزائر… الخ ) وما يقارب من 400 لاعب ولاعبة وجهاز فني وإداري ومدربين وحكام وتختتم البطولة يوم 16 أغسطس الجاري.