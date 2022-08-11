بمشاركة 15 بنكا دوليا.. «السعودية للكهرباء» تحصل على تمويل بـ 3 مليارات دولار

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الخميس، عن حصولها على تمويل دولي مشترك بقيمة 3 مليارات دولار.

وقالت الشركة، إن التمويل شارك فيه 15 بنكاً دولياً، ومدته 5 سنوات، ولا توجد ضمانات مقابل التمويل.

وأضافت أن الهدف من التمويل هو إعادة تمويل تسهيلات دولية مشتركة حالية وتمويل أغراض الشركة العامة بما في ذلك النفقات الرأسمالية.

صافولا تبيع حصتها في “مدينة المعرفة” و”مطوري المدينة” بـ459.3 مليون ريال.

وضمت قائمة البنوك بنك ستاندرد تشارترد، وإتش إس بي سي، وانتيسا سان باولو، وبنك ميزوهو، وبنك إم يو إف جي، وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك الدولة الهندي، وبنك الصين.

وكذلك بنك أبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الإسلامي، وبنك الكويت الوطني وبنك كي إف دبليو، إضافة إلى سوسيتيه جنرال.

وتسمح بنود الاتفاقية، للشركة أن تطلب تمديد مدة التمويل لسنتين إضافيتين.