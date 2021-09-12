بمشاركة 145 شركة.. افتتاح معرض صحارى وتوقعات بحضور 20 ألف زائر



افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الدورة الـ 33 لمعرض صحارى الذي تنظمه شركة إنفورما ماركتس العالمية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والذي تستمر فعالياته لمدة 4 أيام من 12 إلى 15 سبتمبر الجاري.



يغطي المعرض الأربع قطاعات الأساسية للإنتاج الزراعي وهي الميكنة الزراعية وإقامة البنية الأساسية، المستلزمات والمواد الزراعية، الانتاج الحيواني والاستزراع السمكي بمشاركة 145 شركة محلية ودولية من الصين، وروسيا، إيطاليا وهولندا ومن المتوقع أن يحضره 20 ألف زائر.



وأعرب القصير عن سعادته بما شاهده في المعرض وقال إن المعرض هذا العام يأتي في إطار اهتمام العالم كله بقطاع الزراعة، خاصة بعد جائحة كورونا، حيث اثبت انه من القطاعات المرنة، واكثرها تحملا للصدمات، ومعدل النمو فيه متسارع، كما ان هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية بهذا القطاع لأنه مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء، والمواد الخام للصناعة، وتربطه علاقات متشابكة مع القطاعات الأخرى، بالإضافة الى انه يستوعب ٢٥٪ من العمالة ويسهم بأكثر من ١٥٪ من الدخل القومي.



وأضاف القصير أن القطاع الزراعة في السنوات السبع الماضية شهد نهضة غير مسبوقة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل الفجوة الاستيرادية، لافتا الى ان لدينا مشروعات كثيرة سواء كانت في مجال التوسع الافقي واستصلاح الأراضى، بالاضافة الى التوسع الرأسي، وذلك من خلال استنباط اصناف جديدة، تتأقلم مع التغيرات المناخية وتتحمل الجفاف والملوحة وتوفر المياه.



وأشار الى أن الصادرات الزراعية المصرية، تتمتع حاليا بسمعة كبيرة في جميع انحاء العالم، مشيرا الى احتلال مصر المراكز الاولى في العديد من المحاصيل على رأسها الموالح والفراولة.



تحدثت السيدة هناء يوسف، مدير عام معرض صحارى ” أننا ملتزمون بدعم قطاع الزراعة في مصر. فعلى مدار أكثر من ثلاثة عقود نجح المعرض في أن يصبح المنصة الأقوى والأهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لكل من هو مهتم بقطاع اللإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي للتواصل وخلق علاقات عمل جديدة وضرورية لتوسعة الأعمال التجارية وجذب المزيد من فرص الاستثمارات الأجنبية للبلاد”



يحرص المعرض أن تأتي نسخة هذا العام في أبهى صوره على الرغم من تحديات تداعيات الكورونا التي تواجه العالم مع الحفاظ على تنفيذ تدابير صارمة لتعزيز مستويات الصحة والسلامة تشمل التباعد الاجتماعي، تعقيم المسطحات باستمرار، التسجيل الالكتروني بالإضافة الى توفير الكمامات لجميع الحضور.



يشارك في فعاليات هذه الدورة البنك الزراعي المصري – الراعي الذهبي – وشركة “إي أسواق مصر” – الراعي الرقمي – التابعة لمجموعة شركات “إي فاينانس” والتي دشنت منصة “أجري مصر” – التي تقدم مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة للقطاع الزراعي من حيث خدمات التجارة الإلكترونية لمستلزمات الإنتاج والمحاصيل الزراعية، وخدمات التمويل الرقمي والتوصيل وتلقى الدعم والإدارة والإستثمار والتنمية الزراعية.

كما يشارك “البنك الأهلي المصري” – الشريك الاستراتيجي – لتقديم حزمة مميزة من الخدمات المالية لتنمية مشروعات القطاع الزراعي الجديدة والقائمة من خلال إجراءات ميسرة ومبسطة تتناسب مع الحاجة إلى السرعة في تنفيذ المشروع اتخاذ القرار مع ضمان جودة الخدمة. هذا بالإضافة إلى شركة إيفرجرو – الراعي البلاتيني – وهي الشركة الرائدة في تصنيع وتسويق الأسمدة المتخصصة في مصر والشرق الأوسط، والتي تقوم بتصنيع وتسويق منتجات الأسمدة عالية الجودة وطرحها في الأسواق الدولية.



شهد المعرض اليوم أيضا إطلاق مؤتمر صحارى العلمي والذي يتضمن مواضيع متنوعة لمتحدثين من أهم الهيئات بالمجال الزراعي، مثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وشركة أهدو العربية للصحة والتنمية بالإضافة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمصر وبرايم والايفاد.



من أهم الجلسات التي سيتناولها المؤتمر هي ضرورة مواكبة التحول الرقمى فى مجال الزراعة والتي يقدمها د. محمد القرش، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، و و البرامج التعليمية الحديثة لمهندسى الزراعة والتي يقدمها د. ماجد غنيمة من وزارة التربية والتعليم، و التحديات الحالية اللتي تواجهها المصانع و كيفية التعامل معها والتي يقدمها م. عمرو أبو فريخة، الرئيس التنفيذي شركة طنطا موتورز بالإضافة إلى جلسة تأثير التغيرات المناخية المحتملةعلى جمهورية مصر العربية ويقدمها م/صابر عثمان، مدير قطاع البيئة وتغير المناخ والاستدامة بأهدو الشركة العربية للصحة والتنمية.

