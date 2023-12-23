بمشاركة 14 دولة إفريقية.. أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج فرقة حماية المدنيين بمناطق الصراع (صور)

نظمت كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة -المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام- احتفالًا بمناسبة انتهاء فعاليات فرقة حماية المدنيين بمناطق الصراع، والتي عقدت بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، خلال الفترة من 25/11/2023 وحتى 21/12/2023 للكوادر الأمنية من الدول الإفريقية، بمشاركة 24 متدربًا يمثلون 14 دولة إفريقية.

وحضر الحفل، مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة، والسفير الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وعدد من قيادات وضباط كلية التدريب والتنمية “المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام”، ونقل لهم رئيس أكاديمية الشرطة – خلال كلمته التي ألقاها، تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات.

وأكد على حرص الوزارة، على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية، بما يكفُل تنمية وصقل مهاراتهم وقدراتهم العلمية والبدنية والمهارية، تحقيقًا لفعالية أدائهم أثناء الإضطلاع بمهامهم السامية في بعثات حفظ السلام الدولية.

من جانبه، أكد الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أن الوكالة تعمل بصورة مكثفة بمجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية، بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة ومن بينها أكاديمية الشرطة، وأن تعزيز الأمن والاستقرار فى دول القارة الأفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة في سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب ونشر السلم والاستقرار.

وتلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمني، بمحاوره المختلفة والذي شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين، بالإضافة للتطبيق العملى بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التى تحاكى الواقع المعاصر.

يأتي ذلك اتساقاً مع إستراتيجية الداخلية التى ترتكز فى أحد محاورها على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية فى الدول الأفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات ودعم الجوانب التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة ، وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وأعرب المتدربون عن سعادتهم البالغة بتلقى تلك الدورات في مصر، وتقدموا بخالص التقدير لما شاهدوه من قدرات فائقة فى مجالات التدريب الأمني وبحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الإحترافية.

وأكدوا أن تلك الدورات سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمني، وفي نهاية الاحتفال تم تكريم أوائل المتدربين ومنحهم شهادات التقدير والتفوق.