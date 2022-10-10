بمشاركة 100 فنان.. وسط البلد تستقبل معرض «حي القاهرة الدولي للفنون» في نسخته الثانية

تستقبل منطقة وسط البلد اليوم بالقاهرة النسخة الثانية من معرض “حي القاهرة الدولي للفنون” والذي يضم مجموعة من المعارض الفردية والجماعية للفن المعاصر، بالإضافة إلى المشاريع الفنية المستقلة، وستبدأ في 9 مواقع مختلفة بوسط البلد تمثل مزج تراث مصر مع الفن المعاصر ، وذلك في الفترة من 10 حتى 30 أكتوبر الجاري.

وسوف تقدم “آرت دي إيجيبت” خلال فاعليات الحدث معارض فنية تشمل الفوتوغرافية واللوحات والمنحوتات، وأعمالا من فن التجهيز في الفراغ، ووسائط متعددة أخرى من الفنون، من خلال معرضين فرديين ومعارض جماعية أخرى ، بمشاركات عالمية من إيطاليا وتونس وإسبانيا والإمارات وبريطانيا والسودان وفرنسا والولايات المتحدة والسعودية.

وتشمل فاعليات الحدث عقد سلسلة من المحاضرات وورش العمل المقدمة لطلاب ومحبي الفنون مجانا للجميع يوم 11 أكتوبر، تحت إشراف مجموعة من الأكاديميين المحترفين والفنانين، وتشمل المواقع التي تم اختيارها في وسط البلد لتضم الأعمال الفنية هي جاليري الفلكي بمركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية و”سينما راديو” بشارع طلعت حرب، وجاليري أكسس و5 محال في شارع النبراوي، وفاوندرز سبايس في شارع الشيخ ريحان.

نادين عبد الغفار

وقالت “نادين عبد الغفار” مؤسسة ” آرت دي إيجيبت”: “يعد (حي القاهرة الدولي للفنون) بمثابة رسالة فنية متنوعة ذات بعد ثقافي واجتماعي، حيث يتم مزج التراث مع الفن المعاصر في صورة فنية رائعة بأقدم مناطق وسط القاهرة، ونحن فخورون بهذه المجموعة الرائعة والمتميزة من الأعمال الفنية المشاركة والتي تعرض بأسلوب عصري، وهذا نعمل على تقديمة دائماً من خلال آرت دي إيجيبت بتقديم أحدث الأعمال الفنية ودعم الفنانين في جميع المجالات، وكذلك العمل على الترويج للفن المصري وتسليط الضوء على مختلف أوجه الفنون والحفاظ على المواقع الأثرية، وتوصيل تلك الفنون لكافة أطياف الشعب المصري واستمرار العمل على زيادة ورفع الوعي بأهمية التراث والفنون

وأضافت عبد الغفار يعود السبب في اختيار تلك المنطقة لاحتضان هذا المعرض لما لها من تاريخ يمتد إلى القرن التاسع عشر وقام ببنائها أشهر الفنانين المعماريين في العالم، إضافة إلى أنها أصبحت مؤخراً واحدة من أهم مراكز الفنون والإبداع، بل إنها صارت كوجهة يقصدها عشاق الفن والمتحمسون لجمع الأعمال الفنية وستكون الأماكن التي ستعرض فيها الأعمال مفتوحة للجميع مجانا يوميا ماعدا يوم الأحد من العاشرة صباحا حتي الرابعة عصرا ومن الخامسة مساء حتي التاسعة مساءً.

وتابعت : ستقام النسخة الثانية من معرض “الأبد هو الآن” الدولي في منطقة الأهرامات أواخر شهر أكتوبر الجاري، وهو الأول من نوعه منذ أكثر من 4500 عام هي تاريخ بناء الأهرامات، والذي يقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية وهيئة تنشيط السياحة ومنظمة اليونسكو.