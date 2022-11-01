بمشاركة وزير البترول.. تسليم جوائز مؤتمر أديبك 2022 بأبو ظبي

شهدت فعاليات مؤتمر أديبك 2022 في العاصمة الإماراتية أبوظبى الإعلان عن جوائز المؤتمر بمشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، بصفته عضو لجنة التحكيم رفيعة المستوى للسنة الرابعة على التوالى .

وشارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى تسليم جائزة الفائز فى فئة أفضل أبحاث رائدة والتى حصل عليها فريق العمل المشترك من جامعتي كانساس وكاليفورنيا من الولايات المتحدة الأمريكية.

كما فاز مشروع غرب دلتا النيل بمصر لشركة بي بي بالجائزة فى فئة أفضل مشروع للمساهمة المجتمعية وتعزيز القيمة المحلية.

وتمنح الجوائز سنوياً لتكريم مبادرات وجهود الشركات لتكريم المشروعات والمبتكرين والأفكار والتحول الرقمى والتميز فى الأداء والكفاءة والمساهمات المجتمعية والإنجازات المتميزة للأفراد لقيادة تحول صناعة الطاقة وتلبية الطلب المتسارع على الطاقة المستدامة.

وضمت لجنة التحكيم سهيل المزروعى، وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، ولورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، والدكتورة وبراتيما رانجاراجان، الرئيسة التنفيذية للاستثمارات المناحية لمبادرة شركات البترول والغاز بشأن المناخ، وتاكايوكي أويدا، الرئيس والمدير التنفيذى لشركة «إنبكس»، وفيكي هولوب.

كما ضمت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوكسيدنتال بتروليوم، إلى جانب السيدة بروسكوفيا نابانجا، المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الأوغندية المحدودة، الدكتور جون سفاكياناكيس، استاذ زميل بجامعة كامبردج، وجايسون بوردوف، المدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية

وتتضمن الجائزة التي تهدف إلى تكريم التميز والابتكار وأفضل الممارسات في قطاعي البترول والغاز 10 فئات هي جائزة أفضل أبحاث رائدة ، وأفضل مشروع تكنولوجي رائد، وأفضل مشروع للتحول الرقمي، وأفضل مشروع للمساهمة المجتمعية وتعزيز القيمة المحلية، وأفضل شركة في مجال التنوع والإدماج فى قطاع البترول والغاز ، وأفضل خبير تقني شاب ، وأفضل مزود لحلول الابتكار في تقليل البصمة الكربونية ، وأفضل شركة ناشئة فى القطاع ، وأفضل شركة فى مجال التميز التشغيلى فى العمل عن بُعد ، وجائزة أفضل إنجاز لمدى الحياة فى القطاع.