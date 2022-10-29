بمشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية.. افتتاح «قمة فينجر برينت» 22 نوفمبر

يشارك وزراء المجموعة الاقتصادية في افتتاح أعمال النسخة الخامسة من قمة فينجر برينت والتي تقام بالقاهرة تحت عنوان “الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص” والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول ضرورة إشراك جميع فئات المجتمع في تحقيق التكامل الاقتصادي.

وهو ما تحرص منظمات المجتمع المدني المصرية على تحقيقه من خلال تنظيم مجموعة من اللقاءات المباشرة بين المستثمرين والمسؤولين في القطاعات المختلفة بغرض إيجاد حلول للمشكلات التي تعيق عمل المستثمرين ومن ثم وضع خارطة طريق تسهم في تذليل العقبات، وتضمن تحقيق تسويق احترافي عالمي للفرص الاستثمارية المصرية في مختلفة القطاعات.

الملتقى يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجامعة الدول العربية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير محمدي الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، واللواء الحسين فرحات محمد أمين عام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لمجلس الوزراء.

ويرأس قمة فينجر برينت النسخة الخامسة 2022 المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري وزير التنمية الادارية الأسبق، رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية.

يعقد الملتقى بحضور أكثر من 500 مشترك بين رجال الأعمال وسيدات الأعمال ورواد الأعمال والمسؤولين المعنيين بالفرص الاستثمارية محل الدراسة والعرض، حيث تسهم فعاليات الملتقى من خلال عقد مجموعة من الجلسات على مدار يومين لشرح التحديات والمعوقات الخاصة بالاستثمار في كل قطاع و ووضع رؤية لحلول فاعلة بالاشتراك مع الجهات الحكومية المختصة والخبراء وعرض قصص نجاح وخبرات دولية متنوعة، حيث سيشارك في المؤتمر مجموعة من الشركات العالمية.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة هند عبد المجيد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تروس مصر للتنمية، إن قمة فينجربرينت في نسختها الخامسة تستهدف وضع خارطة طريق لتيسير الاستثمار في مصر، وذلك من خلال جمع المهتمين بالاستثمار والمسؤولين عن الفرص محل العرض، في واحد من أكبر الأحداث الاقتصادية التي تقام خلال يومي 22 و 23 نوفمبر، والذي يضم 20 جهة ممثلين عن مستثمرين ورجال أعمال، وصناديق سيادية، و رؤساء البنوك، إضافة إلى خبراء البورصة وممثلين عن مؤسسات الدولة.

وأوضحت “عبدالمجيد” أن القمة ستشمل عرض لحوافز ومزايا تقدم من الدولة للمستثمرين المحليين والأجانب، كما لفتت إلى أن قمة فينجر برينت تأتي تأكيدًا على أهميه دور المجتمع المدني في عام المجتمع المدني كداعم لخطة الدولة وحرصها على شرح تحديات التي يواجها الاستثمار في مصر، مثل الدول الأخرى، وأن يكون هناك حوار بناء والانصات الى صوت الخبراء لوضع خارطة تحرك لما بعد القمة.

يأتي ذلك باعتبار قمة فينجر برينت أكبر منصة تعمل بمنهجيه مختلفة في مناقشه التحديات الحقيقية التي تواجهنا، وتقوم بدراستها ووضع حلول جذرية فاعله بناء على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.

فيما قالت الدكتورة زهرة المدني، نائب رئيس المكتب الفني لقمة فينجر برينت، والمعنية ببحث الفرص الاستثمارية المقرر عرضها خلال فعاليات النسخة الخامسة تحت عنوان “الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص”، إن محاور دراسة الفرص الاستثمارية المصرية تركز على مجموعة من القطاعات المختلفة، ومنها قطاع صناعة النقل البحري وقطاع الأمن الغذائي.

وأضافت “المدني”، أن قمة فينجر برينت أطلقت حملات عالمية لترويج بعض الفرص الاستثمارية وفكرة القمة وما تسعى لتحقيق خلال هذه الدورة، الترويج كان مباشرًا واستهدف الكيانات الاستثمارية الكبرى في العديد من دول العالم، وفي مقدمتها اليابان والإمارات والكويت والسعودية، والذين عبروا عن سعادتهم بفكرة الملتقى ودور المكتب الفني في إبراز الفرص الاستثمارية ذات الجدوى وعرضها بشكل مفصل على المستثمرين المهتمين بمجال الاستثمار محل الفرصة.