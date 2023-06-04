بمشاركة نسائية.. الداخلية تنظم مسابقة رماية بالأسلحة النارية لضباط الشرطة (صور)

نظمت وزارة الداخلية مسابقة لرماية الأسلحة النارية لضباط الشرطة بمشاركة فاعلة من العنصر النسائي، أقيمت على ميادين الرماية بأكاديمية الشرطة خلال الفترة من 27 – 30 مايو مسابقات الرماية السنوية لضباط الشرطة للعام التدريبي 2022/2023، على مستوى الفرق والفردي “طبنجة، رشاش قصير، بندقية” وتنافس فيها 493 ضابطًا وضابطة من العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، والتي تنظمها الأكاديمية وفقًا لقواعد كلٍ من (الاتحادين الدوليين للرماية العملية IPSC، ورياضة الرماية ISSF)، واضطلع بالتحكيم فيها نخبة من حكام الاتحاد المصرى للرماية.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية للارتقاء بالمستوى التدريبي لرجال الشرطة، فيما يتعلق بالمهارات الخاصة برجال إنفاذ القانون وقياس العائد التدريبي والكفاءة العملية.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها للارتقاء بالمستوى التدريبي لرجال الشرطة، بغرض تقديم خدماتها الأمنية للوطن والمواطن بحرفية مهنية وفقًا لمعايير الجودة للمؤسسات الأمنية.