بمشاركة مصر.. مهرجان الأردن الدولي للأفلام ينطلق الأربعاء

تنطلق يوم الأربعاء الدورة العاشرة لمهرجان الأردن الدولي للأفلام بمشاركة 15 فيلما قصيرا داخل المسابقة الرسمية إضافة إلى باقة من الأفلام العربية والأجنبية خارج المنافسة، بحسب وكالة رويترز.

وتتنافس على “جوائز بترا” أفلام من الأردن وتونس والمغرب ومصر وأفغانستان والمكسيك وكندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا وأوكرانيا وروسيا والصين أوزباكستان.

ويفتتح الفيلم الأردني (الدفينة) للمخرج رائد عوده عروض اليوم الأول يليه الفيلم المصري (خط في دائرة) للمخرج محسن عبد الغني.

يرأس لجنة التحكيم المخرج المصري خيري بشارة وتضم في عضويتها كل من علي الربيعات عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة اليرموك، وكاتب السيناريو والمخرج عامر غرايبة.

ويشمل برنامج الدورة الممتدة حتى الثاني من أكتوبر ورشة تدريب حول (إدارة الإنتاج السينمائي) بإشراف هزاع البرماوي كما تقام لقاءات مفتوحة مع ضيوف المهرجان يومي 29 و30 سبتمبر.

ويستضيف المهرجان في هذه الدورة مجموعة من الفنانين منهم الممثل كمال أبو رية والممثلة ريم البارودي من مصر، والممثلة العراقية آلاء نجم، والمخرج الفلسطيني رائد دزدار.

كما يكرم أسماء ثلاثة من الفنانين الأردنيين الراحلين هم نبيل المشيني وداوود جلاجل وهشام هنيدي.

وتأسس المهرجان الذي تنظمه مديرية المسرح والفنون البصرية بوزارة الثقافة بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين في 2013 بصبغة محلية قبل أن ينفتح على العالمية.

وتقول وزارة الثقافة إن المهرجان يهدف إلى “ترسيخ مفاهيم صناعة السينما في الأردن وتقديم نماذج عالمية عربية تم اختيارها بعناية ضمن أسس وضعت لذلك، من أجل خلق مساحة حوار بصري ثرية تنضج بالتجربة والمراكمة”.