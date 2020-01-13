بمشاركة مسؤولين أتراك وروس.. «حفتر» و«السراج» يجريان محادثات فى موسكو

أكدت وزارة الخارجية الروسية ، اليوم الإثنين، إجراء اتصالات ليبية بين قائد الجيش الوطنى الليبى خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية فايز السراج . وذكرت الخارجية الروسية- فى بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- أن "الاتصالات تجرى…

أكدت وزارة الخارجية الروسية ، اليوم الإثنين، إجراء اتصالات ليبية بين قائد الجيش الوطنى الليبى خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية فايز السراج .

وذكرت الخارجية الروسية- فى بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- أن “الاتصالات تجرى بين الأطراف الليبية اليوم فى موسكو برعاية وزراء خارجية ودفاع تركيا وروسيا فى سياق تنفيذ مبادرة الرئيسين الروسى والتركى، التى تم الإعلان عنها عقب لقائهما فى إسطنبول”.

وأشار البيان إلى أنه “من المتوقع أن يشارك «حفتر» و«السراج» وممثلو الأطراف الليبية الأخرى فى هذه المباحثات”.

وذلك وفق ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط على صفحتها الرسمية.