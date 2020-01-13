سيـــاســة

بمشاركة مسؤولين أتراك وروس.. «حفتر» و«السراج» يجريان محادثات فى موسكو

أكدت وزارة الخارجية الروسية ، اليوم الإثنين، إجراء اتصالات ليبية بين قائد الجيش الوطنى الليبى خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية فايز السراج . وذكرت الخارجية الروسية- فى بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- أن "الاتصالات تجرى…

منتصر محمود 2:27 م, الأثنين, 13 يناير 20 2:27 م, الأثنين, 13 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت وزارة الخارجية الروسية ، اليوم الإثنين، إجراء اتصالات ليبية بين قائد الجيش الوطنى الليبى خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية فايز السراج .

وذكرت الخارجية الروسية- فى بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- أن “الاتصالات تجرى بين الأطراف الليبية اليوم فى موسكو برعاية وزراء خارجية ودفاع تركيا وروسيا فى سياق تنفيذ مبادرة الرئيسين الروسى والتركى، التى تم الإعلان عنها عقب لقائهما فى إسطنبول”.

وأشار البيان إلى أنه “من المتوقع أن يشارك «حفتر» و«السراج» وممثلو الأطراف الليبية الأخرى فى هذه المباحثات”.

وذلك وفق ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط على صفحتها الرسمية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

ملف الكاتب منتصر محمود

اقرأ أيضاً

السيسي يبحث مع بوتين الأزمة في ليبيا: موقفنا ثابت لوضع حد للتدخلات غير المشروعة

هاني جميعي 6:07 م, الجمعة, 10 يناير 20

توافق جزائري إيطالي لحل الأزمة الليبية سلميا ووقف إطلاق النار

أيمن عزام 6:27 م, الخميس, 9 يناير 20

السيسي ووزير خارجية فرنسا يتفقان على جهود حفظ أمن الخليج والتسوية الليبية

مؤمن عبدالمجيد 8:00 م, الأربعاء, 8 يناير 20

سمير غطاس : هدف أردوغان من دخول ليبيا الحصول على غاز البحر المتوسط (فيديو)

أحمد صبري 1:15 ص, الأثنين, 6 يناير 20

نائب وزير الخارجية يسلم رسالة السيسي إلى رئيس الكونغو برازافيل

سمر السيد 5:11 م, السبت, 4 يناير 20

«حفتر» للشعب الليبي : حان وقت المواجهة وقبول التحدى وحمل السلاح

المال - خاص 1:45 ص, السبت, 4 يناير 20