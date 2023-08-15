بمشاركة محمد صلاح.. «أنت أقوى من المخدرات» تضاعف الطلب على علاج الإدمان

ساهمت حملة انت أقوى من المخدرات التي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، في زيادة الطلب على العلاج من الإدمان بنسبة 400%.

وأوضح بيان وزارة التضامن أن حملة “أنت أقوى من المخدرات” حققت ما يقرب من 186 مليون مشاهدة بشكل تراكمي على مدار الـ 7 سنوات الماضية.

وأحدثت الحملة صدى على المستوى الدولي خاصة لمشاركة النجم العالمي محمد صلاح بطل ليفاربول، حيث تم عرضها كأحد قصص النجاح فى المؤتمر الدولي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بنيروبي 2017 وفينا 2020.

ووصفتها وزارة الأمن العام فى الصين أحد أهم الحملات المؤثرة فى مجال الوقاية من المخدرات فى العقد الماضي وتم ترجمتها لخمس لغات وإذاعتها.

كما اهتمت المحطات الإخبارية العالمية BBC – CNN ووكالة الأنباء الصينية بتغطية تلك الحملات، كما حصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولي فى مسابقة دبى للأعمال الإبداعية.

بالإضافة إلى تحليل التناول الدرامي لمشكلة التدخين وتعاطي المواد المخدرة حيث انخفضت نسبة التدخين الى 2.7% بعدما كانت 13% عام 2017 ، أيضا انخفاض نسبة التعاطي الى 0.5% بدلًا من 4%.

والصين تصف حملة صندوق مكافحة الإدمان ” أنت أقوى من المخدرات ” أحد أهم الحملات المؤثرة في مجال الوقاية من المخدرات في العقد الماضي.

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس إدارة الصندوق في المؤتمر السنوي الثامن للطب النفسي الذى نظمه الأكاديمية الطبية العسكرية، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد الوزيرة ومدير صندوق المكافحة.

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الأثر المجتمعي لسلسلة الحملات الإعلامية للصندوق ” أنت أقوى من المخدرات “.

وأوضح أن فلسفة الحملة قائمة على التوعية بخطورة مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة والقدرة على التأثير وتفنيد المفاهيم المغلوطة المنتشرة حول المشكلة والتنوع في الفئات المستهدفة كذلك التنوع في محتوى الحملة والمشاركين فيها وخلال مراحل الحملة السابقة استهدفت الشباب والمراهقين “شباب وفتيات”.

بالإضافة إلى تعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن “13023” كما استهدفت المرحلة السابعة من الحملة “المخدرات رحلتها قصيرة متسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات “،بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح ” حماسة الشباب من الوقوع في براثن الإدمان .

وتم استعراض نتائج المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتطور مشاهد التدخين وتعاطى المواد المخدرة في الدراما المصرية على مدار السنوات الماضية.