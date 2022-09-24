بمشاركة محلية وعالمية.. المؤتمر العربي السادس لأمن المعلومات يختتم فعالياته

اختتمت فعاليات النسخة السادسة من المؤتمر العربي السنوي لأمن المعلومات تحت رعاية وحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، وذلك بمشاركة واسعة لعدد كبير من الهيئات والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال، فضلاً عن الخبراء بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئات الأكاديمية والحكومية.

يهدف هذا المؤتمر السنوي الذي ينعقد منذ عام 2017 إلى رفع الوعي بشأن الأمن السيبراني في العالم العربي، بالإضافة إلى مناقشة التجارب العالمية الناجحة لمواجهة التهديدات والاختراقات الالكترونية ودور الأمن السيبرانى في تأمين وحماية مؤسسات ومصالح الدول في مرحلة التحول الرقمي وضمان استمرارية تأمين تلك المؤسسات.

وعلى مدار يومين ، ألقى 40 متحدثا وخبيرا في آمن المعلومات من مختلف دول العالم مثل، الأردن، الهند، مصر، المغرب، أمريكا، الإمارات، السعودية، إنجلترا، وقبرص محاضرات وورش عمل، كان من أبرزها، محاضرة بعنوان ” استراتيجية الأمن السيبراني في عصر التحول الرقمي” للدكتور أحمد عبد الحافظ نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشؤون الأمن السيبراني، و” أمن المعلومات في عصر التكنولوجيا المالية” للمهندس مصطفي منيسي مؤسس ورئيس قسم التكنولوجيا في PayMob، و”علم الانترنت في العصر الرقمي “، للمهندس مهند الكلش مؤسس شركة CYBERX بالمملكة العربية السعودية.

ومحاضرة بعنوان ” بناء وتشغيل مركز عمليات مركزية يحركه التهديد” للمهندس أحمد أشرف مستشار أمني اول بشركة كاسبريسكي, إضافة إلى محاضرة ” تفهم تامين API بالمؤسسات” للمهندس ادهم فهمي مدير خدمات الأمن السيبراني في CyShield, ومحاضرة بعنوان “المرونة السيبرانية لشبكات الاتصالات باستخدام E2E” للمهندس محمد مدكور، كبير مسئولي الأمن السيبراني بشركة هواوي مصر.

وفي كلمته التي ألقاها، أكد الدكتور بهاء حسن رئيس ومؤسس المؤتمر، “أننا في حاجة ملحة لملء فجوة الاحتياجات الفنية المتخصصة في مجال الآمن السيبراني من خلال الشركات العربية والأجنبية وبناء تعاون دولي عربي فعال في مجال رصد المخاطر السيبرانية وذلك من خلال منصات عربية لرفع مستويات الوعي السيبراني لدي المنطقة العربية لإنتاج آليات وبرمجيات تأمينية ذات طابع إبداعي.

وعبر عن شعوره بالفخر بذكر ما حققته شركة ASC المؤسسة للمؤتمر منذ خمسة عشر عاما حيث إنها تنبهت لأهمية الأمن السيبراني مبكرا من خلال تبني تدريب الشباب على أمن المعلومات والأمن السيبراني مما جعلها مصدرا قويا لإمداد مؤسسات الدولة المختلفة بالمتخصصين في هذا المجال”.

وقال محمد العشري ، رئيس قسم التطوير التجاري في سايشيلد مصر، “تأكيداً على مدى اهتمامنا بالمؤتمر وإيماناً منا بدوره الملموس في السنوات الأخيرة فكان وجودنا كشريك استراتيجي للمؤتمر مره ثانيه قراراً قاطعاً بدون تفكير وأؤكد أن وجودنا في المؤتمر العربي لأمن المعلومات هو نجاح بكل المقاييس إيماناً منا بدور المؤتمر ومساهمته في رفع الوعي واهتمامه بتمكين الشباب وتطوير القدرات في مجال امن المعلومات الذي يفتقد عالمياً وجود الكوادر اللازمة والذي يعتبر مسئولية مشتركة بين جميع جهات المجتمع خصوصاً العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات “.

ومن جانبه قال محمد مدكور، كبير مسئولي الأمن السيبراني بشركة هواوي مصر، “لا تقتصر مسؤولية الأمن السيبراني على جهة واحدة ولا يمكن لشركة بمفردها ضمان الأمن الإلكتروني، وإنما هي مسؤولية المجتمع بأكمله، لذلك تحرص شركة هواوي مصر على مشاركة الخبرات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات مع خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك لمساعدة شركائنا في تحقيق تحول رقمي آمن، خاصة في ظل الاستخدام المتزايد للرقمنة، إضافة إلي تزويد شركائنا وعملائنا بأحدث الحلول التي من شأنها المحافظة على سرية البيانات، والمساهمة في خلق نظام للتعاون المتكامل للأمن السيبراني في مصر.”

ومن جانه قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري اثناء كلمته الافتتاحية “التقارير تتحدث عن فجوة قدرها 2.6 مليون متخصص في الأمن السيبراني على مستوي العالم ويحتاجها العالم ما بين 2022 و2030، مصر والعالم العربي ليس بمعزل عن هذه المنظومة ومن ثم يتعين علينا تنمية مهارات أبنائنا وشبابنا في هذا المجال بالغ الأهمية” .

حضر حفل الختام السفير الأردني في مصر أمجد العضايلة والدكتور بهاء حسن رئيس ومؤسس المؤتمر وعمر الشربيني رئيس إدارة الحسابات الاستراتيجية بشركة سايشيلد.

يذكر أن المؤتمر جاء هذا العام تحت رعاية هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA، ورعاية ودعم كل من الشركات الآتية: هواوي، سايشيلد، كاسبريسكي، أي سيك، EC-Council, Paymob, Pentesterlab, Taskade على هامش حفل الختام، تم تقديم دروع التكريم Arab Cyber Security Awards 2022 للعديد من خبراء ومديري أمن المعلومات في الوطن العربي تقديرا للعمل المذهل الذي يجري في المنطقة العربية في قطاع أمن المعلومات.