بمشاركة محافظ الدقهلية بعد شفائه من «كورونا».. رئيس الوزراء يجتمع بمجلس المحافظين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اليوم اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، استهله بالترحيب بالدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية حيث انضم إلى الاجتماع اليوم بعد شفائه من فيروس "كورونا" المستجد، سائلاً الله أن يحفظ مصر وشعبها من هذا…

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اليوم اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، استهله بالترحيب بالدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية حيث انضم إلى الاجتماع اليوم بعد شفائه من فيروس “كورونا” المستجد، سائلاً الله أن يحفظ مصر وشعبها من هذا الوباء.

وأكد رئيس الوزراء حرصه على أن يجتمع مع المحافظين فور انتهاء إجازة عيد الفطر، وعقب اجتماع المجموعة الطبية التي تدير ملف مواجهة فيروس “كورونا” المستجد، الذي شهد مناقشة العديد من الموضوعات وتم التوصل خلاله لعدة قرارات سوف يقع تنفيذها على عاتق كل محافظ في محافظته.

وقال رئيس الوزراء ان التقديرات تشير إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس “كورونا” بعدما شهدته الأيام الماضية من تزايد مضطرد في الإصابات، خاصة خلال أسبوع العيد.

ووجه رئيس الوزراء المحافظين بالمرور اليومي على جميع المستشفيات التي تم تحديدها في نطاق كل محافظة، لتكون مستشفى عزل أو تشخيص للحالات.

وشدد على ضرورة أن تكون المتابعة بمنتهى القوة، وأن تتكرر على مدار اليوم، وإذا اقتضى الأمر تتكرر عملية المرور والمتابعة على المستشفيات عدة مرات في اليوم.

وأوضح رئيس الوزراء أنه حتى يوم 31 مايو 2020 ، جاءت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية كأكبر ثلاث محافظات من حيث معدلات الإصابة.

ونوه مدبولي إلى أن محافظة القاهرة شهدت ضغطاً كبيراً، واستحوذت وحدها على أكثر من 50% من أعداد المصابين، ومحافظات المنوفية والفيوم والإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية تاتي في الترتيب من حيث ارتفاع معدل الإصابات، ولكن رغم هذا التزايد الواضح في الأعداد في هذه المحافظات إلا أن الوضع لا يزال تحت السيطرة.

وطالب رئيس الوزراء أجهزة الدولة المختلفة ببذل قصارى جهدهم والمتابعة بشكل يومي الأسبوعين المقبلين، وشدد في هذا الصدد على ضرورة التعامل بمنتهى الصرامة والشدة، وضرورة قيام المحافظين بالمتابعة الجادة لانضباط المواطنين وسلوكياتهم فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة الطبية بالأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل الجماعي.