بمشاركة كبرى الشركات الطبية العالمية.. انطلاق معرض ومؤتمر إيجي هيلث 7 سبتمبر

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة “إيجي هيلث” في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

قال محمد كامل، رئيس شركة “سباين ميديكال” المنظمة، إن المعرض يجمع كوكبة متميزة من كبريات الشركات العالمية العاملة في المجال الطبي والرعاية الصحية وصناعة المستلزمات، ويعد منصة حقيقية للراغبين في الاطلاع والتعرف علي أحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا العالمية في هذا المجال، بالتعاون مع ممثلي لسفارة الفرنسية بالقاهرة وغرفة الصناعة والتجارة الفرنسية وممثلي أفريقيا لينك، وعدد من الوزارات والمؤسسات المصرية.

وأوضح أن المعرض سيقام هذا العام على مساحة 10 آلاف متر مربع، وسيراعي المنظمون فرض كل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا ، للحفاظ على صحة وسلامة العارضين والزائرين خلال ايام المعرض.

وكشف كامل أن “ايجي هيلث ” سيتيح فرصًا استثمارية كبيرة لجميع اطراف المنظومة الطبية والصحية سواء للعارضين أو الزائرين، لافتا الي أنه سيضم 5 تخصصات وقطاعات أساسية هي الأورام، جراحة المخ والأعصاب، الأسنان، المعامل والصيدلة، وسيسهم في تبادل الخبرات العملية ونشر الابتكارات الجديدة ونقل المعرفة في المجالات الطبية، وكذلك التصنيعية من خلال عرض أحدث الاجهزة التي تتمتع بالتكنولوجيا العالية.

وقال زكريا كامل مدير عام الشركة المنظمة إن التجمع الكبير الذي يوفره معرض إيجي هيلث يساعد على فتح قنوات تجارية كبيرة بين العارضين والزائرين، ما يجعل الفرصة سانحة أمام العارضين لتسويق منتجاتهم، وإبرام تعاقدات وصفقات بين الطرفين على مدار أيام المعرض، فضلًا عن اتاحة مادة علمية وعملية ممتازة عن طريق تنظيم نحو 28 ورشة عمل ومحاضرة تثقيفية.

وأكد أن تنظيم المعرض يهدف إلى دعم وتوثيق العلاقات المصرية والدول العربية والإفريقية، ووضع مصر في مكانتها الطبيعية ضمن اقتصاد المؤتمرات والمعارض الدولية، وتنظيم مؤتمرات طبية في كل التخصصات لدعم الخبرات الطبية المصرية.

وأشار كامل إلى أنه تم وضع معرض ومؤتمر إيجي هيلث ضمن أهم 80 حدث في العالم حاليًا، باعتباره من أكبر التجمعات التي تضم نخبة كبيرة من الأطباء وكبريات الشركات والخبراء العالميين لمتابعة التطور الطبي والرعاية الصحية عالميا.

ومن جهته، أشار المهندس وسام حسين المدير التنفيذي للمعرض إلى أن عدد الزائرين المتوقع حضورهم للمعرض يتخطى 22 ألف زائر ما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية عن طريق برامج سياحية يتم تنظيمها للزوار الأجانب بالتعاون مع وزارة السياحة.

وأضاف أن السوق المصرية تعد أكبر سوق طبية في مصر والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن حجم قطاع الصناعات الطبية والدوائية في مصر يتعدي مليارات الجنيهات، ومن المتوقع مضاعفة الإستثمارات في هذا القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة.