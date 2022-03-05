نقل وملاحة

بمشاركة كبرى الشركات الأمريكية.. مناقشة تحديات سلاسل الإمداد في مؤتمر بالقاهرة اليوم

على مدار يومين
نادية سلام 3:57 م, السبت, 5 مارس 22 3:57 م, السبت, 5 مارس 22

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انطلقت اليوم بالقاهرة فعاليات المؤتمر السنوى السادس لـ”Supply Chain”، والذي يناقش التحديات في مجال سلاسل الإمداد، بمشاركة خبراء سلاسل الإمداد من كبرى المؤسسات في العالم، وبحضور Douglas Kent – Grant Swanepoel من المؤسسة العالمية لإدارة سلاسل الإمداد  ASCM/APICS، بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بتنظيم شركة Symbios للاستشارات الهندسية والخدمية وهي شركة متخصصة في نشر  سلاسل  الإمداد في مصر والشرق الأوسط.

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ويناقش المؤتمر من خلال عدة ورشا على مدار يومين حول كيفية النجاة من تعطيل سلسلة الإمداد بشكل مثالي وتخفيف مخاطر سلسلة الإمداد مع الرقمنة وإنجاز شبكة اللوجستيات بحضور جمعية ريادة لتطوير الأعمال وسلاسل الإمداد.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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