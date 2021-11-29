بمشاركة الأهلي.. الكشف عن موعد طرح تذاكر كأس العالم للأندية 2021

كشف محمد بن هزام، المتحدث الرسمي لكأس العالم للأندية، والأمين العام للاتحاد الإماراتي، عن تفاصيل وموعد الإعلان الملاعب الخاصة بالبطولة، وتذاكر المباريات ويقام كأس العالم للأندية من 3 لـ12 من شهر فبراير المقبل، كما أسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في…

كشف محمد بن هزام، المتحدث الرسمي لكأس العالم للأندية، والأمين العام للاتحاد الإماراتي، عن تفاصيل وموعد الإعلان الملاعب الخاصة بالبطولة، وتذاكر المباريات

ويقام كأس العالم للأندية من 3 لـ12 من شهر فبراير المقبل، كما أسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في مواجهة مونتيري المكسيكي في ربع النهائي على أن يلتقي الفائز مع بالميراس البرازيلي.

وقال هزام، خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أبو ظبي»: المباراة الافتتاحية والنهائية ستقامان على ملعب محمد بن زايد، أما المباريات المتبقية سيكون هناك اجتماع تنسيقي مع فيفا لتنسيق عملية توزيع المباريات على ملاعب البطولة، وسيقام ذلك الاجتماع غدا الثلاثاء كذلك تحديد موعد المباريات»0

وأضاف: «سيتم طرح تذاكر كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر المقبل وستكون هناك سهولة في دخول الملاعب».