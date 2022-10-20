بمشاركة أكثر من 50 شركة.. CIB ينظم ورشة عمل لقادة صناعة النسيج في مصر

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن تنظيم ورشة العمل الثالثة ضمن برنامج استدامة القطاعات وذلك لقادة صناعة النسيج، بمشاركة أكثر من 50 شركة في قطاع النسيج.

دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون



ويعد برنامج استدامة القطاعات المقدم من بنك CIB منصة متعددة الأغراض لتقديم الدعم لشريحة كبيرة من الشركات في القطاعات المختلفة، متضمنا التدريب على بناء القدرات لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وتأتي الورشة مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ (COP27) الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، حيث يؤكد البنك التزامه نحو تنفيذ أهداف مصر المناخية نحو اقتصاد منخفض الكربون مستفيداً من شبكته الواسعة.



واعترافاً بالدور الحاسم لقطاع المنسوجات ومساهمته الكبيرة في الاقتصاد المحلي، خصص البنك ورشة عمل هي الثالثة ضمن برنامج استدامة القطاعات، لقطاع المنسوجات، بمشاركة خبراء متميزين في القطاع، وتقديم الشهادات اللازمة للاستدامة، وإيصال الخدمات المالية المرتبطة بالاستدامة والمساعدة في خفض انبعاثات الكربون.



صرح عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي في بنك CIB بأن برنامج استدامة القطاعات التزام من البنك بمساعدة العملاء من الشركات من أجل الحفاظ على النمو، ودعم الأطراف الفاعلة في صناعة النسيج وإدارة التحديات والفرص للانتقال نحو اقتصاد دائري منخفض انبعاثات الكربون.



وأضافت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـ CIB خلال كلمتها في ورشة العمل الثالثة للبنك “استدامة قطاع النسيج”،: “بعد نجاح CIB في إصدار السندات الخضراء، يواصل البنك التركيز على إنشاء النظام البيئي الصحيح لتمكين عملائه من الشركات في مختلف القطاعات المصرية التي تمر بمرحلة انتقالية.”



وتابعت قائلة: يدرك البنك أن الرحلة نحو اقتصاد منخفض الكربون هي رحلة معقدة، وبالتالي نحن بحاجة إلى التوصل إلى حلول مبتكرة، والتعامل مع العملاء، فيما يمتد دعمنا إلى ما هو أبعد من التمويل، ليشمل نقل المعرفة واقتناص الفرص الملموسة لعملائنا.



وأقام CIB ورش عمل لدعم قطاع الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى قطاع المباني الخضراء، وخلال الأسابيع المقبلة، سيواصل البنك تعظيم جهوده لتسريع وتيرة انتقال عملائه من الشركات نحو الاستدامة، فضال عن استهداف القطاعات الأخرى.