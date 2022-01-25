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بمشاركة أطفال «قادرون باختلاف».. مظاهر احتفال ضباط مديرية أمن القاهرة بعيد الشرطة (صور)

تخليدًا لمعركة الإسماعيلية.
أماني عوض 4:07 م, الثلاثاء, 25 يناير 22 4:07 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

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نظمت مديرية أمن القاهرة عدة فعاليات للاحتفال مع المواطنين بالشوارع والميادين بذكرى عيد الشرطة ، التي تتزامن مع 25 من يناير كل عام تخليدًا لمعركة الإسماعيلية عام 1952.

وشارك أطفال مبادرة “قادرون باختلاف” في المناسبة وتوزيع الهدايا على المواطنين في الشوارع.

واستقل ضباط وضابطات من المديرية أتوبيس مكشوف مجهز لتوزيع الهدايا العينية والشيكولاتة والورود على المواطنين بمناسبة عيدها.

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وتضمنت تلك الهدايا على أدوات مدرسية ولعب أطفال ومطويات إرشادية وأكواب وكمامات، ومطهرات، وجميعها تحمل شعار عيد الشرطة 70.

واستقبل المواطنين رجال الشرطة بالترحاب، مؤكدين علي إعتزازهم وتقديرهم لما يقدمونه من تضحيات في سبيل تحقيق رسالة الأمن.

وفي نهاية اليوم، دعوا أطفال مبادرة (قادرون باختلاف)، لمأدبة غداء بنادي ضباط أمن القاهرة في المنيل.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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