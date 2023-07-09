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بمستويات بين 33 و 16%.. 5 أسهم تسجل أعلى هبوط بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

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بضغط الهبوط العام للمؤشرات

بمستويات بين 33 و 16%.. 5 أسهم تسجل أعلى هبوط بالبورصة المصرية اليوم (جراف)
منى عبدالباري

منى عبدالباري

10:57 م, الأحد, 9 يوليو 23

هبوط جماعي حاد شهدته مؤشرات البورصة المصرية اليوم، انعكس على حزمة أسهم سجلت أعلى تراجعات بالسوق بمستويات تراوحت بين 33% و16%.

وهبط مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 3.20% اليوم، وهي أدنى نسبة هبوط بين المؤشرات، ليغلق عند 16555 نقطة، بينما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI  بنسبة 6.90% مغلقا عند 3234 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI  بنسبة 6.38% مغلقا عند 4818 نقطة.

وتصدر الحركة الهبوطية اليوم حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات-3 بنسبة 33.17%، مغلقا عند 1.370 جنيه، تلاه حق اكتتاب كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري-1 بنسبة 30.02% مغلقا عند 0.282 جنيه.

وجاء ثالثا في التراجعات سهم بلتون المالية القابضة بنسبة 19.86% مغلقا عند 3.350 جنيه، ورابعا مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو بنسبة 17.93% مغلقا عند 190.200 جنيه، وخامسا جاء القلعة للاستثمارات المالية بنسبة 16.10% مغلقا عند 2.450 جنيه.

وسجلت مجموعة أسهم أخرى  ثباتا جاء من بينها بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا مغلقا عند 77 جنيه، ومستشفى النزهة الدولي مغلقا عند 6.580 جنيه، والعربية للأسمنت مغلقا عند 7.880 جنيه، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عند 8.210 جنيه، وجلاكسو سميثكلاين عند31.300 جنيه.

منى عبدالباري

منى عبدالباري

10:57 م, الأحد, 9 يوليو 23