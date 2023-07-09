بمستويات بين 33 و 16%.. 5 أسهم تسجل أعلى هبوط بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

هبوط جماعي حاد شهدته مؤشرات البورصة المصرية اليوم، انعكس على حزمة أسهم سجلت أعلى تراجعات بالسوق بمستويات تراوحت بين 33% و16%.

وهبط مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 3.20% اليوم، وهي أدنى نسبة هبوط بين المؤشرات، ليغلق عند 16555 نقطة، بينما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 6.90% مغلقا عند 3234 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 6.38% مغلقا عند 4818 نقطة.

وتصدر الحركة الهبوطية اليوم حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات-3 بنسبة 33.17%، مغلقا عند 1.370 جنيه، تلاه حق اكتتاب كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري-1 بنسبة 30.02% مغلقا عند 0.282 جنيه.

وجاء ثالثا في التراجعات سهم بلتون المالية القابضة بنسبة 19.86% مغلقا عند 3.350 جنيه، ورابعا مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو بنسبة 17.93% مغلقا عند 190.200 جنيه، وخامسا جاء القلعة للاستثمارات المالية بنسبة 16.10% مغلقا عند 2.450 جنيه.

وسجلت مجموعة أسهم أخرى ثباتا جاء من بينها بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا مغلقا عند 77 جنيه، ومستشفى النزهة الدولي مغلقا عند 6.580 جنيه، والعربية للأسمنت مغلقا عند 7.880 جنيه، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عند 8.210 جنيه، وجلاكسو سميثكلاين عند31.300 جنيه.