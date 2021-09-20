بمساعدة الخفافيش .. باحثون يبدأون تجاربهم لكشف منشأ «كوفيد-19»

قام فريق بحثي مكون من ثمانية أعضاء من معهد باستور بجمع عينات من الخفافيش وتسجيل أنواعها وجنسها وعمرها وتفاصيل أخرى لمدة أسبوع. ويجري بحث مماثل في الفلبين

بدأت مجموعة من الباحثين في جمع عينات من الخفافيش في شمال كمبوديا في محاولة لفهم جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” والعودة إلى منطقة تم فيها العثور على فيروس مشابه جدا في الحيوانات قبل عشر سنوات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتم جمع عينتين من خفافيش حدوة الحصان في العام 2010 في مقاطعة ستونج ترينج بالقرب من لاوس وتم الاحتفاظ بها مجمدة في معهد باستور دو كامبودج في بنوم بنه.

وكشفت اختبارات أجريت عليها العام الماضي عن صلة قريبة بفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 4.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

قام فريق بحثي مكون من ثمانية أعضاء من معهد باستور بجمع عينات من الخفافيش وتسجيل أنواعها وجنسها وعمرها وتفاصيل أخرى لمدة أسبوع. ويجري بحث مماثل في الفلبين.

وقالت المنسقة الميدانية ثافري هويم لوكالة “رويترز”: “نأمل أن تساعد نتيجة هذه الدراسة العالم في فهم كوفيد-19 بصورة أفضل”.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 228 مليوناً و509 آلاف و888 حالة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و691 ألفاً و543 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 42 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 33.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.2 مليون حالة.

تراجع في إصابات الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 49 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا نزولا من 66 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن 28 من الإصابات الجديدة كانت محلية مقابل 43 إصابة محلية قبل يوم.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ حالتين مقابل 19 قبل يوم. ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 95738 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.