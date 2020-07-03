بمساحة 12 ألف متر.. ميناء دمياط يطرح 3 قطع أراضٍ كمحطات متخصصة

طرحت هيئة ميناء دمياط عددًا من المزايدات الخاصة بالمشروعات قصيرة المدى خلال الفترة الأخيرة، وذلك ضمن خطة الهيئة لزيادة طاقتها الاستيعابية لتداول البضائع.

وصرح مصدر مسئول بهيئة ميناء دمياط بأن المزايدات الجديدة تتركز في استغلال وتأجير ساحة رقم 1 متعددة الأغراض بمساحة 3075 مترًا مربعًا، بمنطقة ورش استكمال صيانة المناطق الخضراء بالميناء، وذلك لمدة 5 سنوات.

كما تم طرح مشروع إنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم مشروع مخزن رقم 1 بمساحة 6 آلاف متر مربع، بتقسم المخازن الجديد بمنطقة القرية الفرنسية لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف صديقة البيئة لمدة 10 سنوات.

ويتركز المشروع الثالث في استغلال وتأجير ساحة رقم 2 متعددة الأغراض بمساحة 3 آلاف متر مربع بمنطقة ورش الهيئة لمدة 5 سنوات.

وفي نفس السياق، طرحت الهيئة مناقصة بين الشركات المختلفة بشأن النقل والتخلص الأمن من المخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة الميناء لمدة 5 سنوات.

ومن المعروف أن ميناء دمياط من أهم الموانئ المصرية التي تتوسط الدلتا ويقترب من مدن القناة في نفس الوقت، ويخطط لزيادة طاقته الاستعابية خلال الفترة الأخيرة بضم أراضٍ جديدة متاخمة من ناحية، واستغلال أراضٍ واقعة به من ناحية أخرى.

وكانت قد أصدرت هيئة ميناء دمياط قرارًا، بتحديد نسب التميز بالنسبة للأراضى الواقعة داخلها، وقسمتها إلى 3 مستويات، على أساسها يحتسب معدل الزيادة فى مقابل الانتفاع على تلك الأراضى، وكلما اقتربت الأرض من الرصيف الذى تربط عليه السفينة، زادت النسبة التى حددها قرار وزير النقل.

وحددت الهيئة المستوى الأول «أ»، الذى يكون عبارة عن الأراضى التى تقع حتى مسافة 200 متر من حافة الرصيف والمميزة، لتكون هناك زيادة على تلك الأراضى بنسبة 50% من مقابل الانتفاع، عما حدده القرار 800 لعام 2016، الخاص بمقابل انتفاع مختلف الأنشطة بالموانئ المصرية.

وبالنسبة للمستوى الثانى «ب»، الخاص بالأراضى التى تقع بعد مسافة 200 متر حتى 300 متر من حافة الرصيف، تكون الزيادة على هذا الجزأ بنسبة 25% من مقابل الانتفاع بالقرار 800 .

أما المستوى الثالث «ج» فيخص الأراضى التى تقع حتى مسافة أكبر من 300 متر من حافة الرصيف، لتكون زيادة حق الانتفاع بها 5% .

وكانت آخر مزايدة طرحتها الهيئة عبارة عن محطة إنشاء مشروع إنشاء واستغلال وإعادة تسليم محطة الصب الجاف بالميناء على مساحة 5 ألآف متر مربع، بحق استغلال يصل إلى 10 سنوات.

كما تقع المحطة بمواجهة رصيف 13 ، ومن المقرر أن يتم التزايد على المشروع نهاية إبريل الجاري .