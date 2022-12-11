بمساحات تصل إلى 179 مترا.. تعرف على مواصفات وحدات مشروع «داره»

أعلن المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عن فتح باب الحجز في وحدات مشروع “داره”، أحد مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني، اعتبارًا من يوم الأحد 18 ديسمبر الجاري وحتى الخميس الموافق 12 يناير 2023، وذلك بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، ومن خلال الموقع الإلكتروني للبنك.

وأشار صديق في بيان له إلى أن مساحات الوحدات السكنية المطروحة ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى “داره”، تتنوع بين 90 و127 و179 متراً، بمستويات تشطيب فاخرة تناسب احتياجات الإسكان فوق المتوسط والاستثماري.

وأكد “صديق”، أن جميع المشروعات تتمتع بكافة الخدمات والمرافق الأساسية والخدمية والتجارية، كما يوجد بكل المواقع السكنية فراغات عامة ومسطحات خضراء وأماكن لانتظار السيارات تمثل حوالي 60% من مساحة المشروع بهدف تحقيق عوامل الخصوصية والرفاهية، بجانب تجهيز كافة عمارات المشروع بالمصاعد الكهربائية “أسانسيرات”، مع تجهيز كافة مداخل المشروع لذوي الاحتياجات الخاصة.



وأفاد “صديق”، أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لكافة شرائح المجتمع، تتمتع بأفضل المواصفات، وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات السكنية في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذًا للمبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للتطوير العمراني والتي حققت فيها الدولة المصرية طفرة كبرى خلال السنوات الماضية.

وذكر أنه تقرر طرح المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى “داره” في 9 محافظات، هي: المنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والمنيا والفيوم والسويس وكفر الشيخ ودمياط بإجمالي 1284 وحدة.

























