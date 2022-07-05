«بمسابقات مبادرة شباب من أجل التنمية».. جامعة بورسعيد تفوز بالمركز الأول في المشروعات التنموية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أسماء الفرق الفائزة بمسابقات مبادرة “شباب من أجل التنمية” خلال الاحتفالية التي أطلقتها الوزارة اليوم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.

وفاز بالمركز الأول في مسابقة المشروعات التنموية جامعة بورسعيد عن موضوع دعم المنظومة الصحية عن طريق إنشاء مركز علاج السموم الإكلينيكية ومكافحة الادمان تابع لمستشفى جامعة بورسعيد لخدمة إقليم القناة وسيناء وشرق الدلتا، وبالمركز الثاني جامعة بني سويف عن موضوع منظمة سي سي بي كيو يو منظمة تحديات السيطرة على بي كي يو.

فيما فاز بالمركز الثالث فريق جامعة القاهرة عن موضوع إنشاء النادي الأخضر لتعزيز دور المرأة ومشاركتها المجتمعية في حماية البيئة، وبالمركز الرابع فريق جامعة المنصورة عن موضوع تطوير نظام ري مبتكر وذكي وصديق للبيئة قائم علي تقنيات الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة، وفاز بالمركز الخامس فريق جامعة عين شمس عن موضوع دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مواجهة العنف ضد المرأة.

كما فاز بالمركز الأول في مسابقة أوراق السياسات فريق جامعة المنصورة عن موضوع التهرب الضريبي في المهن الحرة غير التجارية: بين حتمية التغيير ونتائج التطبيق، وبالمركز الثاني فريق جامعة بورسعيد عن موضوع المنظومة الرقمية الشاملة لتطوير دور المعلمين في رعاية الموهوبين وذوي الهِمَم وفق رؤية مصر 2030، وبالمركز الثالث فريق جامعة عين شمس عن موضوع الشريط الأخضر، من الانفصال إلى الإتصال العمراني: تصميم متنزهات زراعية مستدامة، وبالمركز الرابع فريق جامعة بني سويف عن موضوع برامج تقنية مستدامة لتأهيل معلمي الابتدائية للمنهج الجديد.

وفاز بالمركز الخامس فريق جامعة القاهرة عن موضوع آليات تعزيز دور التحول الرقمي في مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة في مصر.