بمرسوم ملكى.. تعرف على تاريخ تأسيس نقابة الصحفيين

رحاب صبحى :يسجل يوم أمس الذكرى 77 لتأسيس نقابة الصحفيين، وسط تجاهل اعرب عنه جمال عبد الرحيم عضو مجلسها، مؤكدا أن التجاهل مستمر للعام الثانى على التوالى، وكان يجب على مجلس النقابة تنظيم مؤتمر لتكريم شيوخ المهنة، أو ندوة لتعريف شباب الصحفيين تاريخها والمعارك التى خاضتها، ونضال الصحفيين المهني.

رحاب صبحى :

يسجل يوم أمس الذكرى 77 لتأسيس نقابة الصحفيين، وسط تجاهل اعرب عنه جمال عبد الرحيم عضو مجلسها، مؤكدا أن التجاهل مستمر للعام الثانى على التوالى، وكان يجب على مجلس النقابة تنظيم مؤتمر لتكريم شيوخ المهنة، أو ندوة لتعريف شباب الصحفيين تاريخها والمعارك التى خاضتها، ونضال الصحفيين المهني.

وتأسست النقابة بمرسوم ملكي في 31 مارس 1941، وفى 5 ديسمبر من نفس العام عقدت أول جمعية عمومية بعدد 110 أعضاء، من إجمالى 120 عضواً، وذلك بمحكمة مصر فى باب الخلق، فى الثالثة بعد ظهر الجمعة، لتشكيل أول مجلس منتخب.

وانطلقت أول دعوة لإنشاء نقابة للصحفيين، من صحيفة الأهرام عام 1891، وكان أول المتقدمين للتأسيس محمد مصطفى، وحافظ محمود، ومحمد الحناوي، ومصطفى أمين، وصالح البهنساوي، وكانت اجتماعات مجلس النقابة تعقد في صحف، مثل الأهرام والبلاغ، إلى أن تم استئجار شقة بعمارة الإيموبيليا، بوسط البلد، كمقر، وفى عام 1981 نجح النقيب صلاح جلال، في استصدار قرار بالتنازل دون مقابل عن قطعة الأرض المقام عليها المقر الحالى.