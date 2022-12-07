بمرتبات تصل إلى 2450 دينار.. القوى العاملة تعلن عن وظائف للأطباء والتمريض بالكويت

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية عن تلقي الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، طلبا من مستشفيات الضمان الصحي التي تعمل في نشاط الرعاية الصحية في دولة الكويت، تطلب 50 طبيبا و 200 ممرض من الجنسين للعمل لديها، وتحت كفالتها وفقاً لتشريعات العمل الكويتية، برواتب تبدأ من 1800 وتصل إلى 2450 دينار كويتي للأطباء ، و400 دينار كويتى للممرضين، مع توفير بدل سكن وانتقال للعاملين .

وأوضحت الوزارة أنه سيتم البدء في تلقي الطلبات من يوم الأحد المقبل 11 ديسمبر الجاري، ولمدة أسبوعين، وقالت إن الطلب تضمن توفير 50 فرصة عمل للأطباء المصريين فى التخصصات الآتية : تخدير استشارى وأخصائى ومسجل، وجراحة عامة استشارى ومسجل ، وباطنة استشارى وأخصائى ومسجل، وأمراض النساء والتوليد أخصائى ومسجل، وطب الأطفال استشارى ومسجل، وأشعة استشارى وأخصائى ومسجل، واخصائى تخدير ، و مختبر، فضلاً عن 200 ممرض من الجنسين مع توفير بدلات للسكن والانتقال للعاملين، وتذكرة سفر للوصول بالنسبة للممرضين ، وتوفير تأمين صحى شامل مصاريف الإقامة.

كما حددت وزارة القوى العاملة الشروط المطلوبة للحصول على وظيفة ممرض بأن يكون المرشح للعمل حاصل على بكالريوس تمريض،وعدد سنوات الخبرة لا تقل عن 3 سنوات،ويخضع لفترة اختبار 3 شهور ، مع إجادة اللغة الإنجليزية، وعلى أن تكون مدة العقد سنتين .

وأشارت الوزارة فى البيان إلى أنه على الراغبين فى التقدم لتلك الوظائف، التسجيل على منظومة التشغيل الخارجى بموقع وزارة القوى العاملة الرسمى من خلال الرابط التالي ابتداء من الأحد المقبل:

https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob

أو من خلال التقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج بمبنى وزارة القوى العاملة وعنوانه : 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر بمحافظة القاهرة ، على أن تشمل الأوراق المطلوبة للمتقدمين: سيرة ذاتية، وصورة من شهادة الخبرة، وصورة جواز السفر الملون إن وجد.